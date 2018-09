Los candidatos a la alcaldía de Lima Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Ricardo Belmont (Perú Libertario) tienen “una actitud de desprecio” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al resto de postulantes, afirmó el presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, Enrique Bernales, al criticar que ambos acuerden polemizar en paralelo al debate oficial del domingo.

“Tienen tantos días y tantas horas [para debatir los dos], hacerlo a la misma hora [de la polémica oficial] es una actitud de desprecio hacia el Jurado Nacional de Elecciones y al resto de candidaturas. Invitaría al señor Reggiardo a que reflexione sobre lo que está haciendo, no es bueno ni correcto”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Bernales dijo que Reggiardo y Belmont no tienen ninguna limitación para debatir solo los dos, pero cuestionó que el primero esté promoviendo un intercambio de ideas el próximo domingo a la misma hora del segundo debate que es organizado por el JNE.

“No sería una actitud correcta, ellos son libres de debatir dónde quieran, porque para eso no hay ninguna limitaciones, ha habido muchos debates en la televisión aquí y allá, pero hacerlo ex profeso [a la misma hora del debate oficial], no me parece lo correcto”, remarcó.

El presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del JNE recordó que Reggiardo no asistió a la primera polémica y que Belmont adelantó que no asistirá al segundo debate del este domingo.

“La decisión de [Renzo Reggiardo] de hacer [esta polémica] a la misma hora y en el mismo día en que se programa el segundo debate e invitar solo a Ricardo Belmont, cuando menos podría ser una competencia desleal”, subrayó.

Enrique Bernales dijo que esta es una situación “inédita”, por lo que adelantó que realizará una consulta al JNE, a fin de evaluar si el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se puede o no pronunciar.

Esta mañana, Renzo Reggiardo invitó a Belmont a debatir el domingo a las 8 de la noche en Barrios Altos.

"El domingo a las 8 p.m. voy a estar en Barrios Altos, zona emblemática y golpeada por la inseguridad [...] Yo invito a Ricardo Belmont porque ha sido una persona que se ha comportado alturadamente conmigo, como yo con él. Lo invito a debatir el domingo", refirió el candidato de Perú Patria Segura en Canal N.

El ex alcalde de Lima indicó esta tarde que está dispuesto a polemizar con Reggiardo siempre y cuando se fijen temas puntuales y un tiempo de dos horas.