Alcalde de Lima sostiene primer encuentro con Keiko Fujimori tras los resultados de la segunda vuelta. (Foto: MML)
Alcalde de Lima sostiene primer encuentro con Keiko Fujimori tras los resultados de la segunda vuelta. (Foto: MML)
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, con el objetivo de expresarle sus saludos y abordar temas prioritarios relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

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