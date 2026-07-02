El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, con el objetivo de expresarle sus saludos y abordar temas prioritarios relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

La información fue dada a conocer por la Municipalidad de Lima a través de sus redes sociales, donde señaló que ambos dialogaron sobre asuntos considerados prioritarios para la ciudad y el país.

#Ahora | El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, se reúne con la presidenta electa, @KeikoFujimori, para expresarle sus saludos y abordar temas prioritarios, como seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. pic.twitter.com/fuEVEiH9Fx — Municipalidad de Lima (@MuniLima) July 2, 2026

El encuentro se produjo días después de que, el lunes 29 de junio, Reggiardo felicitara públicamente a Fujimori tras concluir el procesamiento del 100 % de las actas de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026 por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

En esa oportunidad, mediante su cuenta oficial en la red social X, el alcalde le deseó “el mayor de los éxitos” en su próximo gobierno y manifestó su expectativa de fortalecer la seguridad ciudadana y construir un país “con más orden” mediante un trabajo articulado.

Tras culminar el escrutinio, la ONPE confirmó que Keiko Fujimori obtuvo 9 millones 223 mil votos válidos, equivalentes al 50,135 % del total, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 9 millones 173 mil 755 votos, correspondientes al 49,865 % de los sufragios contabilizados. La diferencia entre ambos candidatos fue de 49.641 votos.

Durante gran parte del proceso de escrutinio, la diferencia entre ambos postulantes se mantuvo estrecha mientras permanecían pendientes de resolución diversas actas observadas en los Jurados Electorales Especiales.