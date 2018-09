El Tribunal de Honor del Paco Ético Electoral, designado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), analizará la información respecto a los plagios en el plan de gobierno de Renzo Reggiardo, candidato de Perú Patria Segura (PPS) a la Alcaldía de Lima.

Enrique Bernales, presidente del tribunal, explicó a El Comercio que el organismo sesionó este mediodía, incluyendo en su agenda el caso de Reggiardo. Al respecto, aunque evitó adelantar opinión sobre el tema, indicó que se ha cursado un documento al partido PPS convocando al postulante a una reunión este 10 de setiembre a fin de dar las explicaciones del caso.



“Vamos a analizar la información que sale hoy en El Comercio, que es ciertamente muy seria”, manifestó Bernales.

Como informó este Diario, el plan de Renzo Reggiardo es el único de los 20 presentados por los candidatos al sillón capitalino que presenta plagios, según una revisión a través del programa Turn It In. Registra más del 50% de información que coincide con otras fuentes que el texto no cita y que consigna como propias al no usar comillas, notas a pie de página, o incluso un apartado para la bibliografía.

Al respecto, Renzo Reggiardo aseveró que la información utilizada proviene de “documentos públicos”, textos que consideró de libre uso, pero no precisó por qué no los citaron ni se colocaron comillas. “Nosotros no hemos copiado la propuesta de nadie, de absolutamente nadie. Y es más, si no se ha citado la fuente, ahí ha habido tal vez alguna omisión, a veces involuntaria. Lo que se menciona es ese tipo de informes que tienen que ver con los planes de desarrollo”, manifestó.

El primero de los 11 puntos del Pacto Ético Electoral. (Captura)

El Tribunal de Honor del Paco Ético Electoral también es integrado por Ulises Montoya Alberti (vicepresidente), Domingo García Belaunde, Oswaldo Hundskopf Exebio y Violeta Bermúdez Valdivia.



De otro lado, Bernales lamentó expresiones de candidatos contra sus contendores durante presentaciones en programas de televisión. Respecto a las sanciones contempladas en estos casos, refirió que en primera instancia se da una amonestación. “Si hay reiteración de una conducta que va contra el Pacto Ético ya se eleva el informe al JNE para que este tome decisiones de otro tipo”, apuntó.

“Se ha acordado también hacer una exhortación, pues hemos detectado que en programas de televisión en donde se debate entre uno y otro candidato no hay un discurso programático, sino un cruce de ofensas, insultos y agravios que desnaturaliza lo que está en el Pacto Ético que han firmado”, agregó finalmente.