El drama de Renzo -o su comedia, ustedes rían si quieren- es que ha prometido bajarse de las elecciones municipales y ¡semejante anuncio ha pasado casi desapercibido!

Renzo Reggiardo confirmó que no participará en las elecciones municipales de octubre Foto: MML.

Lo que se puso en el candelero no es el político Reggiardo que prometió su retiro electoral, sino sus acciones legales, su demanda competencial a nombre de la MML, su medida cautelar al TC, y su amparo a título personal.

¿Tan poco vale la palabra de Reggiardo, tan poco vale su candidatura para la opinión pública? Acá si nos importa. Renzo merece atención en todos sus extremos, por más alambicados que sean.

La @MuniLima ha presentado ante el @TC_Peru una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo del Pleno del @JNE_Peru del 23 de abril de 2026, en el extremo que declara inviable en bloque toda medida restaurativa del sufragio afectado en Lima Metropolitana. pic.twitter.com/jT9dhnEAvw — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 7, 2026

Primero, descartemos la eficacia e importancia de las acciones legales: El amparo ya fue rechazado por el primer juzgado al que cayó y, según la MML, ha sido enviado a un juzgado constitucional. Sería muy rebuscado, según varios legistas, que se ampare a quien, en su sustento, no dice que se le haya impedido votar. Si pudo votar, ¿de qué cuernos lo van a amparar? Por otro lado, la demanda competencial que sostiene que el JNE habría menoscabado funciones de la MML, es igual de rebuscada. Si se diera el insólito caso de que alguno de estos recursos sea atendido, lo más probable es que ello ocurra luego de la proclamación de los candidatos a la segunda vuelta. Bah.

Dejemos la judicialización de todo y de todos, olvidemos el debate jurídico estéril. Volvamos al personaje que sigue un libreto forzado y ajeno pero que, de pronto, terminada la retórica leguleyo nos dice ‘me voy’ (bis). Puso un parche cuando dijo que no postulará “en las condiciones actuales” y que “no hay garantías necesarias”; pero no hay visos de que estas vayan a variar en el sentido que piden sus acciones legales. Él, ustedes y yo, sabemos que va a persistir la decisión del JNE.

Cumpliendo con su palabra, el alcalde @Renzo_Reggiardo, en representación de la @MuniLima, presentó ante el @TC_Peru la demanda competencial por menoscabo de atribuciones constitucionales. “Defender el derecho al voto no es un acto político, es un acto de dignidad democrática”.… pic.twitter.com/qSAPCZFnAA — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 4, 2026

¿Por qué se baja Renzo? Intentemos responder con antecedentes. Reggiardo, hijo de Andrés, co fundador de Cambio 90 junto a Alberto Fujimori, fue un joven fujimorista en el 2006, en la bancada liderada por Keiko. Se quebró de la bancada, tras discrepancias por la fiscalización de la Interoceánica, entre otras tensiones. En el 2011, postuló con la alianza de Luis Castañeda. En pleno periodo, abandonó su bancada y pasó a otra formada por los apristas y por Carlos Bruce. Siguieron los giros.

Los ‘ex’

Para el 2015, Reggiardo, ya al mando de su propio partido, Perú Patria Segura (PPS), e identificado con la lucha contra la inseguridad tras un ataque criminal que sufrió su familia, anunció su postulación presidencial en alianza con Obras, de Ricardo Belmont. Quebró la alianza y apoyó a PPK en las presidenciales del 2016. Se lanzó a la alcaldía de Lima en el 2018 y quedó tercero. Era el favorito en las encuestas hasta que ‘se bajó’ del debate de candidatos. Aunque nunca estaremos seguros de los factores de su derrota, la percepción de que fue castigado por no ir a la cita impactó en la historia de los debates.

En el 2021, el PPS de Reggiardo lanzó a Rafael Santos, ex alcalde de Pueblo Libre, a la presidencia. No pasó la valla y el partido perdió la inscripción. Renzo decidió aliarse con Renovación y entró de teniente alcalde de ‘Porky’ López Aliaga a la MML.

La personalidad abrasiva de su líder, licuó a su partido y casi, casi, a su identidad. Ni su agenda de lucha contra el crimen con la creación de una policía municipal como estandarte fue prioridad para una MML absorta en temas de su competencia directa y en los planes y rencillas de ‘Porky’.

Renzo Reggiardo juró como alcalde de Lima tras la renuncia al cargo de Rafael López Aliaga. (Fotos y composición: El Comercio)

¿Qué le espera a Reggiardo si postula? Tras la ominosa aura de perdedores picones que se ganarán los celestes al cabo de este trance fraudista, Renzo podría temer una derrota de calibre. Si, al revés, los astros se realinean para que gane RP, heredaría pasivos celestes -deudas, pleitos internacionales y obras en conflicto- sin poder denunciarlos como lo harían sus competidores con pica y con cachita. Quizá Renzo quiera recuperar su neutralidad extraviada, su independencia venida a menos, su identidad política reprimida. O quizá me equivoque y su palabra, a tenor de la indiferencia ante su promesa de renuncia, valga poco. En ese caso dirá, más adelante, que las condiciones cambiaron y que sí se dan las garantías para seguir en la brega, igual que lo piensan secretamente los celestes que han pescado curul y acompañan la grita de su líder por solidaridad; e incumplirá su palabra y validará lo que hoy denuncia a todo pulmón.