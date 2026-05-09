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“No postularé a ningún cargo de elección popular, repito, no postularé a ningún cargo de elección popular” dijo Renzo Reggiardo el 2 de mayo y contó cómo iban las acciones legales que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha interpuesto contra el JNE por rechazar el pedido de Renovación Popular (RP) que reclamó elecciones complementarias.

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