Las reparaciones civiles que Odebrecht debe pagar en seis países

Mientras continúa la polémica por el monto de reparación civil que la Procuraduría le pedirá inicialmente a Odebrecht por los daños ocasionados en tres obras públicas (S/3.468’511.217,67, según informó el procurador Jorge Miguel Ramírez el domingo), se sabe que la constructora ha cerrado, hasta el momento, seis de este tipo de acuerdos con al menos seis países.

Estos son: Panamá, República Domicana, Guatemala, Estados Unidos, Suiza y Brasil (con Ecuador el monto aún está en negociación). La sumatoria total de las multas que han establecido las autoridades de estas naciones superan los US$ 3.022 millones.

Una de las características de este tipo de acuerdos es que van de la mano con la firma de un compromiso de colaboración eficaz con las autoridades que investigan el escándalo de corrupción "Lava Jato".

En diciembre del 2016, la multinacional reconoció, ante la justicia estadounidense, que pagó millonarios sobornos en al menos doce países y, para ello, utilizó los sistemas financieros de EE.UU. y Suiza.

En el siguiente cuadro mostramos los montos que deberá pagar la constructora por los daños causados en cada país y la cifra de los sobornos que reconoció en EE.UU. que pagó en dichas naciones.

En Panamá, el acuerdo de pago fue firmado el 26 de junio del año pasado. Los US$ 220 millones de multa establecidos, serán cancelados en 12 cuotas anuales, informó la empresa. Para ello, se tendrá en consideración, indicaron, la capacidad de pago de la firma y la ejecución de sus actividades desarrolladas en el referido país.

Con República Dominicana, el holding se comprometió en pagar US$ 184 millones en nueve cuotas. La primera, de US$ 30 millones, se cancelaría el día que se celebraría el acuerdo. Ello sucedió el 16 de marzo del año pasado, indicaron fuentes de Odebrecht.

Respecto a Guatemala, se acordó el cobro de una multa de US$ 18 millones. Esta cifra, según la empresa, se pagaría íntegramente "con las cuentas por cobrar que la empresa tiene en el país".

En relación a EE.UU., la multinacional canceló el íntegro de su multa de US$ 96 millones en junio del año pasado. A Suiza, aún le tiene pendiente por cancelar US$ 113.5 millones. Con Brasil, en tanto, el pago se estableció en mil millones de dólares, pero más los interés de pago en 23 años, el monto final quedó en US$ 2.39 mil millones.