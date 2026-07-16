Fuerza Popular elabora un plan de acción para enfrentar un eventual Fenómeno El Niño. (Foto: Captura de YT / El Comercio)
Fuerza Popular elabora un plan de acción para enfrentar un eventual Fenómeno El Niño. (Foto: Captura de YT / El Comercio)
Por Redacción EC

El vocero de Fuerza Popular, Juan Carlos Castro Vargas, informó que el equipo de transferencia del nuevo gobierno elabora un plan de acción para enfrentar un eventual Fenómeno El Niño, tomando como base los reportes emitidos por el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.