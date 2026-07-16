El vocero de Fuerza Popular, Juan Carlos Castro Vargas, informó que el equipo de transferencia del nuevo gobierno elabora un plan de acción para enfrentar un eventual Fenómeno El Niño, tomando como base los reportes emitidos por el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Durante el foro de trabajo sobre prevención y capacidad de respuesta ante un eventual Fenómeno El Niño, organizado por El Comercio y Hombro a Hombro, Castro señaló que el grupo encargado de la transferencia trabaja en esta estrategia antes de asumir funciones.

“Nosotros estamos asumiendo un nuevo gobierno, somos el equipo que estamos dentro de la transferencia, pero el Fenómeno del Niño sí nos interesa y ya estamos trabajando desde antes de asumir. Hay un grupo que está conformado y está haciendo un plan de acción para poder enfrentar este Fenómeno del Niño que ya está, los reportes del Enfen nos lo dice así ”, afirmó.

Asimismo, lamentó que, pese a contar con información y fichas técnicas sobre puntos críticos, algunos gobiernos regionales y locales no hayan avanzado en acciones preventivas. En ese sentido, sostuvo que la atención de esta problemática requiere la participación de todos los niveles de gobierno.

El vocero explicó que la estrategia contempla intervenir de manera paralela en diversos frentes y destacó que el sector privado tendrá un papel relevante en las labores de prevención. Indicó que será necesario incorporar maquinaria de gobiernos regionales y empresas privadas para complementar los equipos disponibles de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), especialmente para los trabajos de descolmatación de ríos.

Castro también señaló que se trabaja en mecanismos legales y financieros para agilizar la disponibilidad de estos equipos y anunció que el nuevo gobierno busca implementar procedimientos que permitan otorgar permisos para intervenciones en un plazo no mayor de 48 horas.

Además, informó que en los próximos días se realizarán visitas a la zona norte del país para verificar el estado de los puntos críticos y evaluar las acciones ejecutadas por los gobiernos regionales, con el fin de priorizar las intervenciones una vez iniciado el nuevo gobierno.

Finalmente, sostuvo que la propuesta contempla una hoja de ruta enfocada en la prevención y en el desarrollo de soluciones integrales, precisando que la descolmatación de ríos constituye una medida permanente, pero no la solución definitiva frente a los efectos del Fenómeno El Niño.