El fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, informó a El Comercio que la resolución que ratifica a los fiscales de esos equipos, entre ellos Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, ya fue firmada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y se hará oficial este lunes, según le comunicó el secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño.

Sánchez y Castro, fiscales contra el crimen organizado del Callao, están a cargo de la investigación a la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que involucra a Chávarry.

Chávez detalló que le causó preocupación no ver la ratificación de los fiscales en la resolución publicada hoy en El Peruano, que solo amplió la vigencia de las plazas que ellos ocupan.

“Yo tuve la preocupación a primera hora y he conversado con el secretario general del Ministerio Público, el doctor Aldo León, para preguntarle por qué no se ha publicado la resolución donde se amplía las designaciones de los fiscales del Callao, de Ventanilla, los fiscales adjuntos superiores de Lima […] Lo que me ha expresado es que esa resolución ya está firmada por el señor fiscal de la Nación, pero por un tema de espacio no fue publicada hoy en El Peruano y que será publicada el día lunes”, dijo.

Al ser consultado si con ello se puede confirmar que Sánchez y Castro continuarán en sus puestos, aseguró: “Le informo lo que ha informado el secretario general, que las resoluciones ya están firmadas, pero que por un tema de espacio no han sido publicadas en El Peruano hoy”.

“Esperemos al día lunes. Yo no me voy a preocupar todavía. Me voy a preocupar si no lo publican el lunes. Esperemos ese día”, agregó ante la insistencia de este Diario.

El pasado 20 de diciembre, Chávez envió un documento al despacho de Chávarry para que disponga la ampliación del nombramiento de 78 fiscales por todo el 2019. Este incluyó la renovación de los nombramientos de Sánchez y Castro.