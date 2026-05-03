A ‘Porky’ López Aliaga no se le puede preguntar serenamente si respaldará a Keiko. Sería impertinente pues su discurso, por ahora, es de punto fijo: un reclamo airado contra el proceso. Lo suyo es un cuestionamiento radical a la legitimidad de las elecciones y pedidos maximalistas de nulidad; así que, si se proclama a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez, Renovación Popular (RP) mantendrá una conducta rebelde y díscola que quizá suspenda una toma de partido explícita por la candidata de Fuerza Popular (FP), quien es su opción natural en esa disyuntiva.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril y dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Por estas razones, Keiko evita confrontar directamente a ‘Porky’. No va a intentar seducirlo, eso requeriría más temeridad de la que ella exhibe y mucha correa para soportar sus desaires. Pero sí puede seducir a su electorado, mordiéndose la lengua al hablar de su rival. Es del todo previsible que la identificación con valores conservadores y de derecha que prima en los celestes, se vuelque hacia ella. Ahora bien, en una elección que podría tener resultados muy ajustados (la primera encuesta de Ipsos post primera vuelta muestra un empate de Keiko y Sánchez en 38% de intención de voto, y en la encuesta telefónica del IEP la diferencia es de tan solo un punto a favor de Sánchez, 32 versus 31), no solo cuentan los toscos cálculos de bloque y bolsones.

A FP también le preocupa que la conducta disruptiva de RP no perjudique ni deslegitime en exceso sus aspiraciones de triunfo. Y necesita personeros celestes en la hora final. Según un informe de Gonzalo Márquez (@gmárquezp_) en X, RP tuvo personeros en el 32% de las mesas limeñas. FP solo cubrió el 5.6% de Lima. Eso da una idea de que, al menos, en Lima, la red de personeros manejada por Luis Dyer, necesita apoyo celeste. La prédica desprendida de Keiko sobre sus personeros se invertirá. Ahora es ella la urgida.

Fujimori señaló que Fuerza Popular apoyará todas las investigaciones en curso sobre el proceso electoral. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)

Ni uno ni otra

Hasta ahora, el más buscado para responder el ‘a quién quieres más’ de la segunda vuelta es el cuarto más votado, Jorge Nieto, candidato del Partido del Buen Gobierno (PBG). Ha dicho “voy a empezar un proceso de consultas, voy a escuchar primero”. El domingo pasado lo entrevisté en RPP e insistió en esa idea. Esquivó toda repregunta sobre las condiciones y requisitos que podría cumplir su respaldado(a). Se mostró distante de Keiko pero también de Sánchez, de quien dijo: “Ha tenido arreglos con ellos [los miembros del llamado ‘pacto mafioso’](…). Para la gente que ha cubierto, que ha planteado esta consigna de ‘Por estos no’, estaba ahí JP [Juntos Por el Perú, el partido de Sánchez]”.

No descarten que la campaña de segunda vuelta acabe sin que Nieto y la dirigencia del PBG tomen partido. Se están preparando para desafiar la polarización. Al fin y al cabo, según muestra un elocuente cuadro del último informe a partir de la encuesta del IEP, los votos de Nieto migrarían en segunda vuelta casi por igual a Keiko y a Sánchez. El capital político de los amarillos ‘donofrio’ se sustentará en buena parte en ser bisagra y fiel de la balanza en el Congreso. Un respaldo explícito a Sánchez o a Keiko, lo depreciaría. Por esa razón, Flavio Figallo, senador ya prácticamente electo del PBG y secretario general del partido respondió negativamente a una invitación para participar de un grupo post primera vuelta, interesado en crear consensos ante un próximo gobierno, convocado a partir de la Coalición Ciudadana (CC). Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, leyó la respuesta de Figallo en una entrevista en Ojo Público: “Hemos decidido en el partido no participar”, decía el ‘pebegista’.

(Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Nieto expresó, en la última entrevista que le hice, su fastidio con el hecho de que López Chau hubiera leído ese mensaje personal. Valga la ocasión para mostrar que la estrategia del PBG es evitar alinearse con cualquier iniciativa que pudiera ser etiquetable de izquierda. La CC nació como un encuentro plural en los albores de la campaña, en el 2024. La impulsaron gremios, partidos y personalidades independientes. Llegó a convocar a precandidatos de izquierda progresista como Nuevo Perú (hoy corrido a la izquierda dura en la alianza Venceremos) y Ahora Nación; de centro izquierda como el Partido Morado y Primero la Gente; de centro derecha como Rafael Belaúnde o Fiorella Molinelli e; incluso de derecha, como el PPC. Nieto, cuya estrategia fue hacer una campaña de giras silenciosas, de perfil bajo, evitando sobreexposición y desgaste hasta irrumpir en el tramo final; no acudió a las invitaciones ni tampoco se le extrañó, pues su candidatura no llamaba por aquel entonces la atención. En ningún momento participaron Juntos Por el Perú o su líder Roberto Sánchez.

Hasta que, pos primera vuelta, se reactivó, no la CC en sí misma, sino un grupo reducido de voceros y líderes de partidos convocados a partir de ella. La idea era discutir una posición conjunta rechazando el ‘fraudismo’ y avanzando algunos consensos para el próximo quinquenio: derogar leyes ‘pro crimen’, cerrar el caño legislativo de impacto fiscal, combatir la inseguridad, la corrupción, la anemia y otras lacras unánimes, tal como me fue mostrado en un esbozo de documento por uno de los asistentes. En una reunión con presencia de López Chau con sus correligionarios Carlomagno Salcedo y Mirtha Vásquez, Marisol Pérez Tello de Primero La Gente, Diana Álvarez Calderón de Libertad Popular, entre otros; también acudió Figallo invitado por los promotores de la CC, María Eugenia Mohme y Javier Caravedo. Se habló de la ausencia de Nieto y alguien sugirió que López Chau lo llamara a invitarlo personalmente. La idea no entusiasmó a López Chau. Entonces, la mesa pidió a Figallo que invite a su líder. Flavio me ha confirmado que él llevó la propuesta a Nieto y a la dirigencia del partido. La negativa la escribió en un chat creado por el grupo.

Conversé con otro de los asistentes, Salcedo, vocero y secretario nacional de doctrina de AN, para preguntarle si su partido apoyaría a Sánchez y si le parecía que la reactivación de ese grupo variopinto podría tener el objetivo de conseguir un caudal de simpatías hacia JP liderada por AN. Rechazó de plano esta última hipótesis y me dijo: “Lo que hemos decidido es que no hay posibilidad de acordar un apoyo a Keiko Fujimori. Por lo tanto, quedan dos escenarios, el del otro candidato o ser neutrales. No hemos discutido aún si vamos a apoyar a alguien”. A diferencia de Nieto, no creo que López Chau resista una segunda vuelta sin pisar el palito del respaldo explícito. El indeclinable antifujimorismo de cuadros suyos como Indira Huilca, Mirtha Vásquez o Ruth Luque, podría acercarlo a Sánchez. A la misma vez, la autocrítica de la izquierda progresista por apañar el descalabro de ineficiencia y corrupción que provocó Castillo podría frenar o relativizar el apoyo al sucesor del sombrero. El de AN es un dilema hamletiano.

Intenté comunicarme con Daniel Barragán, quien podría ser el líder de la bancada de Obras, el partido de Ricardo Belmont, pero no obtuve respuesta. Vladimir Meza, presidente de País Para Todos, el partido que postuló a Carlos Álvarez sí me respondió y me contó que han analizado con minuciosidad sus votos, incluyendo los de las actas observadas y tienen la convicción de que solo saltarán una valla, la de la cámara de diputados con 7 curules (el requisito mínimo para mantener la inscripción). Eso depende de las peleas mesa a mesa entre los personeros de los partidos, para salvar o anular votos de entre la gran cantidad de blancos y viciados. “Esperaremos que se proclamen los resultados y allí comunicaremos si apoyamos a alguien como partido”, me dijo Valdimir. No puede hablar por Carlos Álvarez quien es afiliado pero no miembro de la comisión política del partido. De hecho, Keiko buscará el respaldo explícito de Carlos.

Aunque sin bancada, los partidos y candidatos que quedaron más cerca de la valla y cobraron notoriedad, tendrán la tentación de expresar respaldos y la convicción de que deben pensarlo muchísimo. Por ejemplo, Marisol Pérez Tello, asistente al grupo convocado por la CC, le ha dicho a su entorno que no apoyará de ni ninguna manera ni a Keiko ni a Sánchez, pero esa no será necesariamente la posición de su partido Primero La Gente. Ya iremos viendo el desfile de ex candidatos y personalidades, algunas histriónicas, otras masticando sus dudas con timidez, otras estratégicamente mudas.