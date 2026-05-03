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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Advertencia para no crear falsas expectativas: los respaldos cuestan tanto que lo más prudente puede ser no darlos. Tal es el cálculo instalado en alguno de los actores políticos con bancada. No hagan caso a las bases y simpatizantes entusiastas que posteen: ‘Porky va a apoyar a Keiko, López Chau ya dijo que apoyará a Sánchez, Nieto también’. Falso. Ese es el ‘wishful thinking’ del iluso que tomó partido. El líder político no puede darse el lujo de comprometer todo lo que ganado tan temprano. Acá les contaré cómo van las cavilaciones de cada cual.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.