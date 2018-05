El ministro de Justicia, Salvador Heresi, remarcó el Estado peruano respetará el fallo que emitirá próximamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori.

"Entendemos la posición de los demandantes. En lo que se refiere a la defensa del Estado estamos en la posición de respetar jurisdicción y respetar el fallo de la Corte IDH sea cual fuere", afirmó en el programa de TV "2018".

El titular del Minjus señaló que el Estado "acatará" la decisión del tribunal supranacional porque "lo que importa" es que el Perú ha firmado distintos pactos "y tenemos que cumplirlos como estado democrático.

Asimismo, evitó comentar cuál será la respuesta del Ejecutivo al pedido de la Corte IDH sobre los videos registrados por el congresista Moisés Mamani, luego de que en una de estas grabaciones el parlamentario Kenji Fujimori se atribuyera el indulto otorgado a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori. "No me parece conveniente adelantarlo", agregó.

Heresi precisó que, cuando la Corte IDH emita su fallo, internamente existirá un procedimiento interno que el Poder Ejecutivo tendrá que evaluar para la aplicación de la sentencia.

"El fallo una vez recibido, el Estado peruano lo tiene que leer y evaluar para ver el camino dentro de lo que se llama nuestra propia jurisdicción y soberanía de cómo lo aplicamos, de cómo hacerlo efectivo", dijo.

El ministro evitó también referirse sobre la posibilidad de que la Corte IDH ordene al Estado revocar el indulto a Alberto Fujimori y que este tenga que volver a una cárcel a cumplir el resto de su condena.

"Yo no he sido el ministro que participó antes. [...] El Estado peruano en ese momento hizo una defensa. Lo serio y coherente es que se continúe. Esperemos con tranquilidad el fallo y aplicar lo que diga", concluyó.