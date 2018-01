Kenji Fujimori, congresista de Fuerza Popular, hizo un llamado a su hermana Keiko, lideresa del partido fujimorista, a “bajar el ruido político” para que los diferentes poderes del Estado puedan trabajar en beneficio del país.

El último domingo, en entrevista con el programa de TV “Panorama”, el parlamentario señaló: “Quiero aprovechar las cámaras y dirigirme a mi hermana Keiko y decírselo de corazón: ‘Keiko, ya es hora de bajar el ruido político, la confrontación, dejemos trabajar a los presidentes de otros poderes para que el Perú pueda salir adelante’”.

A raíz de este pedido, los congresistas de su bancada que no pertenecen al bloque de los que lo acompañaron en la abstención frente al pedido de vacancia presidencial, respondieron a las declaraciones del menor de los Fujimori Higuchi.

“Keiko ha fundado un partido que logró colocar 73 congresistas en el congreso. ¿Cuáles son los logros de Kenji? ¿qué es lo que tiene para mostrar?”, aseveró el portavoz titular del partido, Daniel Salaverry.

Por su parte, Héctor Becerril invitó al congresista a “tomar una decisión” y estar donde se sienta “más cómodo”: “Si de repente los principios de Kenji no son fiscalizar a la corrupción, entonces puede buscarse un lugar, ya que está como vocero de Pedro Pablo Kuczynski, en la bancada oficialista”.

Úrsula Letona aseguró que si la intención de Kenji Fujimori es “callar” los actos de corrupción, su pedido no será aceptado, ya que Fuerza Popular cumple un rol fiscalizador y de control político.

“Yo no sé si Kenji Fujimori ha pactado con el presidente Kuczynski impunidad, pero si él sigue defendiendo esta relación Westfield-Odebrecht [...] no puede pedirnos que renunciemos a nuestro rol de fiscalización, no lo vamos a aceptar”, expresó.



