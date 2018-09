Retiran de proyecto la obligación para que congresistas declaren sus intereses

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó este martes el artículo 92 del proyecto de ley de reforma constitucional sobre la bicameralidad. Sin embargo, retiró de su redacción que los parlamentarios tengan que declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

La modificación fue aprobada con once votos a favor (Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio). Los congresistas Marco Arana (Frente Amplio), Marisa Glave (Nuevo Perú), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Gino Costa (no agrupado) votaron en contra. No hubo abstenciones.

Durante el debate, desde Fuerza Popular se opusieron a que los parlamentarios presenten una declaración de intereses. El congresista Rolando Reátegui señaló que en el artículo 41 de la Constitución este punto ya está desarrollado.

Los legisladores Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista) y Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) opinaron lo mismo.

Se había propuesto que en el artículo 92 de la Constitución se establezca que los congresistas deben declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

Úrsula Letona, portavoz del fujimorismo, afirmó que las declaraciones de intereses se deben impulsar para que se aprueben por ley. "Y no poner un matiz constitucional porque va cambiando. Aprobemos la ley. Es innecesario colocar en el debate constitucional", dijo.

En tanto, Lescano propuso que en la Constitución se indique que quien mienta en la declaración de intereses sea vacado. La propuesta no tuvo apoyo.

Finalmente, Rosa Bartra, quien preside la Comisión de Constitución, remarcó que la declaración de intereses ya está regulado en el artículo 41 de la Carta Magna y que incluirlo se podría prestar a infracciones constitucionales "sin sentido". "Hay que dejar de criminalizar la actividad política", agregó.

La Comisión de Constitución retomará este miércoles por la tarde el debate del artículo 90 referido, entre otras aspectos, al número de congresistas. Según la propuesta del Ejecutivo, la Cámara de Senadores está compuesta por treinta curules, mientras que la Cámara de Diputados por cien escaños.

Rosa Bartra adelantó que convocarán a especialistas para que brinden sus aportes.