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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hizo oficial la resolución en la que declaró inviable la celebración de elecciones complementarias. Entre los argumentos, el organismo electoral señaló que el retraso en la instalación de las mesas no tuvo un impacto decisivo en la participación ciudadana.

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