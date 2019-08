La otra reunión de Vizcarra con autoridades de Arequipa por el proyecto Tía María

Mucho se ha comentado sobre la reunión que sostuvieron el presidente de la República, Martín Vizcarra, y cinco de sus ministros con autoridades regionales y alcaldes de Arequipa, el pasado 24 de julio en el local de la biblioteca Mario Vargas Llosa, en el centro de la Ciudad Blanca. En determinado momento de la cita, en un ambiente aparte, el mandatario tuvo una conversación solo con el gobernador regional Elmer Cáceres Llica, el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera, y los burgomaestres de varios distritos. Fue allí en que uno de los participantes grabó al presidente cuando este dijo: “Ustedes saben mi posición”, respecto de la situación generada tras el otorgamiento de la licencia de construcción para el proyecto minero Tía María.

Sin embargo, poco se sabe de una reunión posterior que sostuvo el presidente Vizcarra para tratar el mismo tema, y que no se concretó en Arequipa, sino en Lima, y en la que hubo un número menor de participantes. La cita se llevó a cabo el lunes 5 de agosto, a las 4 p.m. Para esa fecha, el Valle de Tambo ya registraba 21 días de paro indefinido y la ciudad de Arequipa se había plegado a la medida con actos violentos de un grupo de vándalos.

–Cita en Lima–

Según fuentes de El Comercio, en la reunión participaron el presidente Vizcarra, el vicegobernador regional Walter Gutiérrez y el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia. Un representante de la Cámara de Comercio de Arequipa también habría estado presente en Palacio, pero no está confirmado si ingresó a la cita. Este Diario solicitó a la oficina de prensa de la Presidencia de la República más detalles al respecto, pero no hubo respuesta.

Tras la reunión, Gutiérrez fue entrevistado en Canal N y en ese momento comentó que el mandatario le había dicho “que está haciendo todo lo posible porque esto corra [con referencia al pedido de anulación de la licencia de construcción del proyecto minero] y que, dentro de 14 días, vamos a tener una respuesta”.

Minutos después, esa misma tarde, El Comercio conversó con Gutiérrez para conocer los detalles exactos de dicha conversación. “Es una seguridad”, dijo cuando se le preguntó si la probable anulación era una posibilidad o si se iba a concretar, según lo que había conversado con el presidente Vizcarra en Palacio. “¿Le ha dicho con seguridad que se va a anular?”, se le preguntó otra vez. “Con total seguridad. Esto más o menos se estaría dando el día 19 [de agosto]”, agregó Gutiérrez. Una reportera de este Diario insistió con la pregunta: “¿Podemos dar casi por hecho la anulación?”. Él respondió: “Sí, es un hecho”.

El Comercio buscó aquel mismo día la versión del alcalde Candia, pero no quiso dar declaraciones. Sin embargo, al siguiente día, convocó a una rueda de prensa para dar detalles sobre la reunión. “Nos hemos reunido con el presidente y le hemos pedido la suspensión de la licencia como una decisión que tome su despacho. El presidente nos manifestó que no puede haber explotación minera en un lugar donde la comunidad no lo acepte. Si no hay licencia social, el proyecto es un inviable”, dijo textualmente el alcalde de Arequipa a los periodistas presentes.

Se le formuló la siguiente pregunta a Candia: “¿En algún momento el presidente ha dicho que se puede anular [la licencia de construcción] si se encuentran vicios?”. Él respondió: “El presidente no puede adelantar opinión por obvias razones, porque él no resuelve. Pero si se parte de la premisa de que no puede haber minería donde la comunidad no lo acepta, uno puede llegar a conclusiones que no hay condiciones para que Tía María sea viable” (sic).

Finalmente, Candia contó que el presidente Vizcarra se había comprometido a hacer las coordinaciones necesarias para que, días después de la cita en Palacio, se tuviera una respuesta al pedido de revisión de la licencia, interpuesta por autoridades de Arequipa.

La reunión efectuada en Lima fue, como ya se ha dicho, el lunes 5 de agosto. Apenas cuatro días después, el viernes 9, el Consejo de Minería dispuso la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María.