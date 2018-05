Las reuniones de César Villanueva en su primer mes de gestión

Hoy, cuando el Gabinete Ministerial se presente ante el Congreso de la República a pedir el voto de confianza, César Villanueva cumplirá su primer mes como presidente del Consejo de Ministros.

La coordinación con autoridades subnacionales, las rondas de diálogo con diversas bancadas de cara al voto de confianza y algunas reuniones individuales con parlamentarios de oposición marcaron los treinta primeros días de Villanueva en el cargo.

Según el registro de visitas de la PCM, el líder del Gabinete Ministerial se reunió con 10 gobernadores regionales,7 alcaldes provinciales y 9 distritales. También recibió a dos grupos parlamentarios para dialogar sobre el voto de confianza.

De forma individual, fueron once los congresistas que lo visitaron en su despacho.

—Mayoría visitante—

La mayoría de participantes en las reuniones personales pertenece a Fuerza Popular. Ocho de las once visitas las realizaron parlamentarios de esa bancada, mientras otra fue hecha por la ex fujimorista Yeni Vilcatoma. Los dos diálogos restantes se dieron con un actual miembro de Alianza para el Progreso y un ex integrante de esa bancada, César Vásquez y Julio Rosas, respectivamente.

“El primer ministro recibe a quienes le piden visitarlo. Lo que hay es desinterés de las otras bancadas”, argumentó Héctor Becerril, vocero alterno del fujimorismo. Él, precisamente, es uno de los pocos que se han reunido de forma individual con Villanueva en la PCM.

Según detalló a El Comercio, durante la cita pidió retomar un proyecto observado por la gestión de Kuczynski: la construcción de un drenaje pluvial en Chiclayo. Poco después de una semana, el presidente Martín Vizcarra anunció su deseo de priorizar esa obra.

Los fujimoristas Rolando Reátegui, Mario Mantilla, Wilmer Aguilar, Segundo Tapia, Israel Lazo y Karina Beteta también tuvieron citas con el titular de la PCM.

Beteta, por ejemplo, lo hizo a solicitud del propio primer ministro. “Me llamó, como presidenta de la Comisión de Presupuesto, para pedirme celeridad en la aprobación de nuevos plazos para las transferencias presupuestarias”, contó la congresista a este Diario. Cinco días después, el proyecto se aprobó en el pleno.

—Oficialismo ausente—

La bancada oficialista, por su parte, apenas aparece en los libros de visitas de la PCM. Hasta ahora, Peruanos por el Kambio solo se reunió una vez y de forma grupal con el primer ministro.

“Tuvimos una sola reunión y acordamos citas periódicas.

Lamentablemente, no hubo la periodicidad deseada, sobre todo por decisión del Ejecutivo. Si el primer ministro cree que no necesita a su bancada y prefiere coordinar con otra, bien por él”, señaló el vocero oficialista, Gilbert Violeta.Casi tres semanas después –y de otros dos intentos fallidos–, el oficialismo no ha tenido otras citas con Villanueva. No hubo nuevas reuniones grupales y tampoco individuales.

“Refleja la visión más pragmática que ha impreso, en mi opinión, el primer ministro Villanueva a esta gestión en la presidencia del Consejo de Ministros. Creo que ha entendido que el único ticket de estabilidad que tiene es Fuerza Popular”, opinó el politólogo Félix Puémape.

Cabe precisar que el congresista de Peruanos por el Kambio Clemente Flores informó a este Diario que también tuvo una reunión individual con Villanueva. Sin embargo, esta cita no se encuentra consignada en el registro oficial de la PCM.

Los congresistas del Apra, el Frente Amplio, Nuevo Perú y Acción Popular tampoco se han reunido individualmente con el jefe del Gabinete durante el primer mes de su gestión. Lo hicieron de forma grupal y, a diferencia de la bancada de Peruanos por el Kambio, estos dialogaron con el primer ministro en la sede del Congreso.

Este Diario intentó conversar con el primer ministro Villanueva respecto a este tema. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se recibió una respuesta.