El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se reunió con el abogado de la empresaria Sada Goray, implicada en la presunta red de corrupción del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), en el restaurante bar “Cordano”, según reveló el noticiero ’24 horas’.

Según informó, se trata de Francisco Álvarez. La cita con el ahora titular del Minjusdh se produjo el 4 de junio, luego de que Santiváñez fuera designado jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del despacho presidencial.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Congresistas de diversas bancadas piden explicaciones a Juan José Santiváñez por reuniones fuera de Palacio de Gobierno

Días después -el 12 de junio- el abogado apareció en un canal de televisión denunciando a los capitanes PNP Carlos Martínez y Gianmarco Dueñas, ambos de la Diviac, a quienes acusó de presionar a su patrocinada.

Pocos días después, el 21 de junio, fue el propio Juan José Santiváñez quien denunció a los mismos oficiales por esa misma acusación ante el Ministerio Público.

Admite amistad

Por su parte, Santiváñez respondió al noticiero admitiendo que él y Francisco Álvarez son amigos desde hace muchos años debido a que ambos son abogados en derecho penal.

Asimismo, aseguró que no se trató de una reunión como tal, sino de un “encuentro de pocos minutos” para felicitarlo, pues se dio a los pocos días de ser nombrado en un cargo dentro de Palacio de Gobierno.

LEE MÁS: Denuncian que Juan José Santiváñez sostuvo presuntas reuniones clandestinas mientras trabajó en Palacio

“Francisco Álvarez es mi amigo personal hace muchos años ya que ambos somos abogados expertos en derecho penal. Incluso cuando era ministro del Interior él ha participado en varias reuniones, porque también es abogado del club Alianza Lima. No sostuvimos ninguna reunión, sino fue un encuentro de pocos minutos, ya que tuvo lugar a los días que asumí como funcionario de Palacio y solo para saludarme y felicitarme por el reciente nombramiento” , señaló.

Como se recuerda, el último domingo “Cuarto Poder” reveló que el nuevo ministro de Justicia sostuvo presuntas reuniones clandestinas mientras trabajó en la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, en Palacio de Gobierno.

Sospechosas reuniones

Se trata de al menos seis encuentros extraoficiales con personas que no fueron registrados en el portal de Transparencia del Despacho Presidencial.

Uno de los participantes en las reuniones es Marco Palacios Meza, señalado por la fiscalía como uno de los operadores de una presunta organización criminal, liderada por Santiváñez, uno de los ministros de Estado más poderosos del país.

LEE MÁS: Gremios piden investigar denuncia de periodista Karla Ramírez sobre supuesto plan del Mininter para atentar contra su vida

Palacios Meza sería socio del estudio jurídico de Santiváñez Antúnez y uno de los hombres de mayor confianza, según el testigo protegido 03-2025. Además, lo visitó en 13 ocasiones, la primera el 26 de julio de 2024 y la última, el pasado 13 de febrero.

¿Quién es Sada Goray?

Sada Goray es una de las presuntas integrantes de la red criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo durante su gestión.

LEE MÁS: Sada Goray salió en libertad tras un año de cumplir prisión preventiva

La empresaria habría formado parte del brazo de la mencionada organización que operó en el Ministerio de Vivienda y sus organismos adscritos, donde se habría favorecido a Marka Group, cuando Goray fue su representante.

En agosto del 2024 la empresaria salió en libertad luego de cumplir un año de una orden de prisión preventiva por el caso Fondo Mivivienda, luego que el Poder Judicial variara su situación por una comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.

Sada Goray fue detenida de manera preliminar en julio del 2023 junto con el periodista Mauricio Fernandini (quien salió en libertad en mayo del 2024). Ambos, a pedido del Ministerio Público, recibieron 30 meses de prisión preventiva.