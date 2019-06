Odebrecht | Revelan pagos por US$ 3 millones vinculados al Gasoducto Sur

En los archivos de la División de Operaciones Estructuradas -la oficina encargada del pago de coimas- de la constructora brasileña Odebrecht se registraron pagos por US$ 3 millones de dólares vinculados al Gasoducto Sur, obra donde la compañía fue el único postor.

Se tratan de 17 transferencias de dinero, realizadas entre el 19 de setiembre y el 12 de noviembre de 2014, y que en total suman US$ 3 millones 70 mil, según reveló el portal Convoca.

La identidad de los destinatarios finales de los pagos permanece oculta bajo seudónimos.

-Beneficiarios-

Para el caso del Gasoducto Sur se hallaron diez destinatarios del dinero, quienes recibieron montos entre US$ 20 mil y US$ 700 mil. Odebrecht registraba los destinatarios de los pagos con codinomes o seudónimos. Así, se encontró que un beneficiario fue identificado como 'princesa', y recibió dos pagos de US$ 900 mil.

Aparecen también nombres como 'french', vinculado a la suma de US$ 500 mil, y 'magali', quien se habría visto beneficiada con cuatro transferencias por US$ 450 mil.

Otras transacciones tuvieron como destinatarios a 'gaza', por US$ 430 mil, y 'disco' por US$ 400 mil. Se encontraron también registros de pagos a 'novatos' (US$200 mil), 'sorte' (US$ 50 mil), 'martelo' (US$ 50 mil), 'japa' (US$ 50 mil) y 'magneto' (US$ 40 mil).

Esta información es parte de los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, y se encontraba albergada en la plataforma que manejaba Odebrecht para llevar la contabilidad de sus pagos ilícitos, denominada 'Drousys'.

Según los documentos a los que tuvo acceso Convoca.pe, para ejecutar las transferencias de dinero, fueron utilizadas las compañías offshore como Noyaga Inc., PEL Project Engineering & Logistics, Chirag Grand Power Corp, Manning Investment Company, Huddersfield Partners CV, Fortune Active LLC y CGZ Ingenieria Corp. Esta última tiene como director a Constantino Galarza, actual vicegobernador regional del Callao.

En el caso del Gasoducto Sur, las transferencias ocurrieron tres meses después del otorgamiento de la buena pro de la concesión al consorcio conformado por Odebrecht y la empresa española Enagás, adjudicada por más de US$ 7 mil millones en julio del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala.

El 31 de julio de ese mismo año, se registró un envió de US$ 500 mil a nombre de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, con denominaciones como “Solicitudes JB” y “Transacciones JB”.

La suscripción del contrato de la concesión del Gasoducto Sur por 34 años, ocurrió una semana antes, el 23 de julio, en Palacio de Gobierno.

Entre los pagos por el Gasoducto Sur también aparece en los registros una transferencia para la empresa Fortune Active LLC, que pertenece al ciudadano argentino Daniel Díaz, quien ocupó el cargo de director de Negocios para Odebrecht en Buenos Aires.

Díaz declaró a Convoca.pe que el pago fue por un “bono” tras un servicio de asesoría que brindo a la constructora, como especialista en el mercado regulado de gas.

-Investigaciones-

Hasta la fecha, la constructora no ha reconocido actos de corrupción en el Gasoducto Sur. En el acuerdo de colaboración eficaz han sido incluidas cuatro obras: Metro de Lima, Interoceánica Sur, Costa Verde Callao y Vía Evitamiento Cusco.

Sin embargo, en el Equipo Especial Lava Jato ya existe una investigación por las presuntas irregularidades en el Gasoducto Sur. La pesquisa está a cargo de la fiscal Geovana Mori, quien ha incluido a unos 30 investigados, entre los que figura Nadine Heredia. La ex primera dama es investigada por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

Otra investigación por el mismo caso es la que inició el fiscal Reynaldo Abia. En agosto de 2017 presentó una acusación ante el Poder Judicial contra Edgard Ramírez Cadenillas, ex funcionario de Proinversión, y Claudia Hokama, ex representante de Odebrecht en el país.

Ambos fueron investigados por la licitación que hizo Proinversión, en la que se descalificó al consorcio que competía con Odebrecht solo horas antes de que se adjudique la obra.

-Odebrecht afirma que seguirá colaborando-

En tanto, en un comunicado, la empresa constructora Odebrecht reiteró que seguirá "haciendo todos los esfuerzos" ante las autoridades competentes siempre que se respeten la seguridad jurídica y los compromisos asumidos por esta firma.

"Odebrecht seguirá haciendo todos los esfuerzos ante las autoridades competentes en un régimen de colaboración irrestricto, siempre y cuando se respeten la premisa básica de garantía de la seguridad jurídica y los compromisos asumidos por la empresa para una actuación ética, íntegra y transparente", informó la empresa a través de un comunicado.

"Todos los documentos y testimonios referentes a los Acuerdos de Colaboración firmados en diversas jurisdicciones, incluyendo toda la base de registros de los sistemas Drousys y My Web Day del extinto sector de Operaciones Estructuradas, están bajo custodia del Ministerio Público Federal brasileño y Departamento de Justicia estadounidense", señaló Odebrecht.

Añadió que los documentos quedan disponibles para aquellos países que celebraron los respectivos acuerdos y concluyeron el proceso de homologación.

Indicó que se trata de un procedimiento de la justicia, que establece la confidencialidad de la información con el objetivo de resguardar los avances de las investigaciones, respetando la soberanía de cada nación y buscando la eficacia de las acciones legales contra los acusados.