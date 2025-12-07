Alianza para el Progreso (APP), liderada por César Acuña, acumula casi S/20 millones en deudas con el propio fundador, sus hijos y la Universidad César Vallejo, según el último informe emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los montos fueron registrados como préstamos clasificados en créditos corrientes y no corrientes.

De acuerdo con Cuarto Poder, el documento también identifica que APP, Perú Primero, Podemos Perú y Perú Libre presentan inconsistencias financieras vinculadas a préstamos, aportes prohibidos y uso de locales sin sustento

En el caso de APP, las principales observaciones corresponden a deudas con fundadores, familiares y empresas relacionadas, además de aportes provenientes de personas sentenciadas o sin autorización legal para financiar actividades partidarias.

El dominical además recogió la opinión de especialistas en derecho electoral, quienes advirtieron que el uso de préstamos permite a los partidos superar los topes de financiamiento establecidos por ley, puesto que estos no están sujetos a los límites aplicados a los aportes.

Ello abre la posibilidad de que, posteriormente, la devolución de esas deudas se realice con fondos públicos si son consideradas gastos ordinarios del partido.

“Han encontrado en la ley un espacio para obtener un aporte superior que la ley les permitiría, que es vía los préstamos. El informe demuestra que Alianza para el Progreso tiene deudas de más de 16 millones de soles con diversas personas naturales. Eso superaría cualquier tope de financiamiento como aporte (...) Tiene más recursos para financiar sus campañas, cuando hay otro partido que no accede a préstamos de esa envergadura”, señaló José Villalobos, especialista en derecho electoral, citado por Cuarto Poder.