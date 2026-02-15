Revelan que Ji Wu Xiaodong cedió concesión minera a empresa de Zhihua Yang, amigo de José Jerí

Ji Wu Xiaodong cedió una concesión minera ubicada en Áncash a favor de la empresa América Sam S.A.C., representada por Zhihua Yang, empresario señalado como amigo del presidente José Jerí. El contrato de cesión fue inscrito ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y establece un plazo de vigencia de 10 años, reveló Panorama este domingo.

Se trata de la concesión minera denominada “Fortuna 2”, ubicada en el distrito de Quillo, provincia de Yungay, en Áncash. Según el contrato presentado ante el Minem, comparece como titular-cedente la “Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada La Victoria Uno”, representada por su gerente general, Xiaodong Ji Wu.

En el documento se consigna textualmente: “declara haber celebrado un contrato de cesión minera sobre el derecho minero que trata esta partida, a favor del cesionario América Sam Sociedad Anónima Cerrada debidamente representada por su gerente general don Zhihua Yang”.

El mismo contrato establece: “La duración del presente contrato de cesión minera es por 10 años, plazo que empezará a regir a partir de la firma de la minuta (06/07/2022) y que vencerá indefectiblemente el 30 de junio de 2032”. La inscripción fue formalizada el 13 de diciembre de 2022 ante el Minem.

La revelación cobra relevancia porque Ji Wu Xiaodong declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que acudía a reuniones en calidad de traductor de Zhihua Yang. Sin embargo, los documentos difundidos por Panorama evidencian una relación vigente entre ambos en el ámbito minero.

Además, el reportaje señala que en enero de este año la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa realizó un operativo en la concesión “Fortuna 2”, tras una denuncia por presunta minería ilegal.

Según la información difundida, se hallaron más de 12 socavones y campamentos mineros, así como el uso de explosivos para la extracción de mineral. Dos personas fueron intervenidas mientras transportaban sacos con mineral sin autorización.