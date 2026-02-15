Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Revelan que Ji Wu Xiaodong cedió concesión minera a empresa de Zhihua Yang, amigo de José Jerí. (Foto: Captura/Panorama)
Revelan que Ji Wu Xiaodong cedió concesión minera a empresa de Zhihua Yang, amigo de José Jerí. (Foto: Captura/Panorama)
Por Redacción EC

Ji Wu Xiaodong cedió una concesión minera ubicada en Áncash a favor de la empresa América Sam S.A.C., representada por Zhihua Yang, empresario señalado como amigo del presidente José Jerí. El contrato de cesión fue inscrito ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y establece un plazo de vigencia de 10 años, reveló Panorama este domingo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Revelan que Ji Wu Xiaodong cedió concesión minera a empresa de Zhihua Yang, amigo de José Jerí
Política

Revelan que Ji Wu Xiaodong cedió concesión minera a empresa de Zhihua Yang, amigo de José Jerí

Amiga de José Jerí asegura que trabajó en su despacho sin contrato y con pago “al contado”
Política

Amiga de José Jerí asegura que trabajó en su despacho sin contrato y con pago “al contado”

Una máquina que se apaga
Columnistas

Una máquina que se apaga

José Jerí y sus reuniones con empresarios chinos: Informe preliminar de la Comisión de Fiscalización señala contradicciones del mandatario
Congreso

José Jerí y sus reuniones con empresarios chinos: Informe preliminar de la Comisión de Fiscalización señala contradicciones del mandatario