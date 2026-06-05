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Resumen

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El Poder Judicial (PJ) rechazó diversos pedidos del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, que buscaban archivar la acusación en su contra por presuntamente haber brindado falsa información ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

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