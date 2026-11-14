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En enero del 2024, el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN) fue condenado por el delito de homicidio calificado, tras acogerse a la conclusión anticipada.

El año pasado, solicitó ante el Poder Judicial refundir esta condena dentro de la sentencia que se le impuso por el “Caso Barrios Altos, Pedro Yauli y el Santa” y se declare cumplida la misma.

Sin embargo, a través de una resolución del 20 de octubre del 2026 y por mayoría, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declaró infundado su pedido.

Montesinos Torres, quien hoy tiene 81 años, fue capturado junio del 2001 poco después de fugar de nuestro país tras la difusión de los ‘vladivideos’ y conocerse diversas denuncias de corrupción y desapariciones forzadas.

En el 2010, fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio calificado, secuestro y otros delitos por el Caso Barrios Altos. La Corte Suprema compurgó el tiempo que permaneció en prisión tras su detención y estableció que dicha condena debía cumplirse hasta junio del 2026.

Sin embargo, en enero del 2024, ‘el Doc’- como era conocido en los años ‘90- el Poder Judicial le impuso otra condena. Esta vez por el Caso Pativilca y sentenció a 19 años y 8 meses. En enero de este año, la Corte Suprema estableció que, contando el tiempo que había estado detenido por este caso, Montesinos Torres debía cumplir carcelería hasta el 2037.

Pedido de refundición no procede

Por ello, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, tras analizar el pedido de Montesinos, para refundir la pena impuesta del Caso Pativilca en la del Caso Barrios Altos, determinó que las sentencias “eran independientes” y no podían unirse.

El tribunal explicó que la “refundición” tiene la función de unificar sentencias recaídas en procesos distintos, pero, que al estar referidos a hechos vinculados por algún factor de conexión, debieron haber sido objeto de un solo expediente.

En el presente caso, señaló, se trata de hechos que ya fueron sentenciados, se encuentran firmes y ejecutoriados.

(Archivo El Comercio) / ANTHONY NIÑO DE GUZMAN

Precisó que en el proceso denominado Pativilca tiene a los Casos Cantuta, del 18 de julio de 1992; y Caraqueño del 29 de enero de 1992.

Mientras que en el proceso conocido como Barrios Altos existen tres hechos: Barrios Altos, del 3 de noviembre de 1991; Caso Pobladores Desaparecidos del Santa del 2 de mayo de 1992 y Pedro Yauri del 24 de junio de 1992.

“De ambos expedientes se aprecia que no existe una línea de tiempo homogénea donde se haya asumido competencia en la instrucción y juzgamiento de los delitos cometidos, han sido asumidos desordenadamente, entiéndase que han sido descubiertos en diferentes momentos, pero lo cierto, es que en ambos casos ya existe sentencia firme”, señaló el colegiado en mayoría.

Ante el argumento de Montesinos y su defensa, que señalaron que, por favorecer al reo, debe computarse el cumplimiento de la pena desde que el delito fue cometido -es decir 1992, el colegiado indicó que la norma vigente al momento de emitirse la sentencia no tenía dicho beneficio.

En esa línea, explicaron, el inicio de una condena debe empezar a computarse desde que la misma queda firme.

Por ello, en el caso Pativilca, la sentencia fue impuesta el 31 de enero del 2024, y quedó firme en enero del 2026, y con el descuento por carcelería, debe de cumplirla hasta el 30 de setiembre del 2037.

Bajo esa línea argumentativa, por mayoría, los magistrados Reli Jacinto Callata Vega y Helbert Iván Llerena Lezama declararon “infundado” el pedido de refundición de penas solicitado por Vladimiro Montesinos Torres y su defensa.

Los magistrados rechazaron el pedido del ‘Doc’, pese a que el Ministerio Público había opinado a favor de unificar ambas condenas y darlas por cumplidas.

VLADIMIRO MONTESINOS PERMANECERÁ EN PRISIÓN HASTA EL 2037

Voto en minoría

La resolución también contiene el voto en minoría del magistado Daniel Ernesto Cerna Salazar quien se declaró a favor unificar las penas del Caso Barrios Altos y Pativilca, en una sola y darlas por cumplidas.

Para el magistrado, debe considerarse la legislación vigente al momento de haberse perpetrado ambos casos (1992) y no la fecha en que ambas sentencias quedaron firmes.

Según su posición, el tribunal había emitido un pronunciamiento totalmente distinto y por aceptar la refundición en un caso donde se valoraron los mismos eventos delictivos conocidos como “Barrios Altos”, “Pedro Yauri” y “La Cantuta”.

Además, recordó que el Tribunal Constitucional (TC), en el Caso Pino Díaz ya estableció un criterio para aplicar la legislación vigente al momento de que se cometieron los hechos y, por tanto, era procedente la refundición de la pena.

Teniendo en cuenta que su voto es en minoría, no surte efecto.

Otra condena

Montesinos Torres también tiene otra condena de 20 años por el denominado Caso Sobres Bomba, que le fue impuesta en marzo del 2026.

En este proceso fue condenado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio calificado (explosión) en agravio de Ruth Melissa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruíz León, y por el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa en agravio de Alejandro Augusto Zúñiga Paz, Ricardo Letts Colmenares y Carlos Eduardo Arroyo Reyes, donde también ha solicitado la refundición de la pena.