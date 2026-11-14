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Resumen

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Por Karem Barboza Quiroz

Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial del Gobierno de Alberto Fujimori (1990 al 2000), permanecerá cumpliendo condena hasta el 2037, por el “Caso Pativilca”.

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