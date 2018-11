Rey de España Felipe VI visitó el Congreso y recibió condecoración [FOTOS]

El rey de España Felipe VI visitó la tarde de este lunes el Congreso de la República. En una ceremonia en la Sala Castilla del Palacio Legislativo, recibió la Medalla de Honor en el Grado de Gran Cruz de manos del presidente de dicho poder estatal, Daniel Salaverry.

Salaverry señaló que es un honor recibir al rey y otorgarle la máxima condecoración que otorga el Parlamento peruano.

“Basta recorrer nuestro territorio, majestad, para que a cada paso en cada rincón de nuestro país reconozcamos las huellas, el legado de la cultura española”, refirió.

Felipe VI agradeció el gesto y dijo recibirlo con un mensaje de cariño hacia España, “en virtud de esa relación tan intensa, tan fraternal, que nos une desde hace muchos siglos, pero sobre todo más intensamente en los últimos tiempos”.

“Es una firma contractual de obligaciones que asumo con enorme cariño, también convencido de la bondad de esa relación que queremos que sea eterna para el beneficio de nuestros pueblos”

Previamente, el rey dialogó con algunos parlamentarios. “Yo me apellido Petrozzi, así que muy español no soy. Pero me siento español por ser peruano. Porque son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan”, dijo durante su intervención el legislador no agrupado Francesco Petrozzi.

Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio, recordó que en setiembre del 2022 el Parlamento del Perú cumple 200 años y comentó que sería fantástico contar con la presencia del rey. “Nosotros recibimos de España el idioma, la religión, la educación”, apuntó.



La congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular), presidenta de la Liga de Amistad Perú-España, llamó a desarrollar una agenda de interculturalidad, sincretismo y visión. Resaltó la diversidad del país, señalando como ejemplo “un catálogo de danzas y productos que solo se dan en nuestro país”