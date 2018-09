De acuerdo al sorteo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los debates de los candidatos a la Alcaldía de Lima el 23 y 30 de septiembre, está programado que Ricardo Belmont, postulante de Perú Libertario, polemice en la segunda fecha en las duplas con sus rivales Alberto Beingolea y Enrique Fernández, respectivamente del Partido Popular Cristiano (PPC) y Frente Amplio.

Sin embargo, en declaraciones a América Noticias, Belmont cuestionó la utilidad del debate electoral e incluso lo calificó como “una feria o un casting para telenovelas”, deslizando una posible inasistencia.

En comunicación con El Comercio, Beingolea dijo que le llamaba la atención los calificativos de Belmont, puesto que consideró que a este “le encanta el show”. Asimismo, recordó que su contendor fue uno de los firmantes del Pacto Ético Electoral el pasado 13 de agosto, que contempla en uno de sus puntos que los participantes en los comicios participen de los debates convocados por el JNE.

“Lo que quiero creer es que se ha olvidado de lo que se ha comprometido. Si quiere ser alcalde de Lima, por lo menos que cumpla su palabra”, instó Beingolea.

Por su parte, Fernández refirió que si Belmont no acude al debate, como ha deslizado, no solo estaría faltando al compromiso firmado, sino también demostraría poco respeto a la ciudadanía.

“Lamento no poder decirle en la cara todo lo que quisiera decirle. Haré de cuenta que está presente. El que no va a un debate es porque no tiene firmes las propuestas o no sabe qué decir. Al margen de las encuestas, la gente necesita saber las propuestas”, manifestó.

De otro lado, consultado por cómo se prepara para el debate, Alberto Beingolea indicó que sigue caminando por distintos lugares de la ciudad llevando su mensaje a los electores: “Sí se puede arreglar los problemas serios de Lima si ponemos como punto de partida la lucha contra la corrupción. A partir de ahí podemos resolver el problema del tránsito, seguridad ciudadana”.

En tanto, Fernández resaltó la importancia del debate e intercambio de opiniones. “No hay que creer que tenemos todas las ideas acabadas, uno se alimenta también de lo que otros proponen. Eso es parte del juego democrático”, sentenció.