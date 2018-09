Ricardo Belmont dice que se "está entusiasmando para ir al debate"

El candidato a la Alcaldía de Lima por Perú Libertario, Ricardo Belmont, dijo hoy que se está "entusiasmando para ir al debate", en referencia al que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Me están entusiasmando, me están entusiasmando para ir al debate. Lo voy a consultar con mis 'espartanos'", afirmó Belmont en una transmisión que realizó en su Facebook.

"Quiero decirle a los que piensan que me corro de cualquier debate, no me corrí nunca de cualquier debate. Lo que no me gusta es que ahora que estamos lejos [del] primero de las encuestas, recién se acuerdan de que hay que debatir con Ricardo Belmont", comentó después.

En la transmisión, sin embargo, criticó el formato del evento del ente electoral. "El debate del JNE fue una cosa ofensiva a la dignidad del pueblo peruano. Un minuto para cada tema", indicó en referencia a la discusión de un primer grupo de candidatos a la Alcaldía de Lima del JNE, que se realizó el domingo pasado.

El segundo debate del ente electoral con los postulantes al municipio metropolitano se llevará a cabo este domingo. Estaba previsto que Belmont participara en este, pero la semana pasada dijo que no iba a asistir.

"Es un debate que parece una feria o un casting para telenovelas [...] No sé si va a haber siquiera un debate. Para mí nunca sirvieron (estos debates). La gente ya sabe por quién votar", declaró antes de confirmar que no iba a ir al evento.

Asimismo, esta semana aceptó la propuesta del postulante a la Alcaldía de Lima por Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, para debatir el mismo domingo 30.

El pronunciamiento de Belmont de hoy se da luego de que se difundiera el último simulacro de voto para la Alcaldía de Lima, realizado por Datum. En este, el candidato de Perú Libertario se ubica tercero con 8,8%. En el anterior estudio tenía 10,3% y estaba segundo.