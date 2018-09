El candidato de Perú Libertario para la Alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, manifestó que estaría dispuesto a debatir con uno de sus 19 rivales, Renzo Reggiardo, de Perú Patria Segura. Como se sabe, ambos han estado liderando las encuestas de intención de voto.



Mientras realizaba una transmisión en vivo por Facebook durante un viaje en un bus del Metropolitano, "Correo" le consultó al postulante si era correcto que el domingo se reunirá para debatir con Reggiardo.

“No, no. Yo he dicho a él y a todos que yo no iba a ir al debate. Recibí una carta de unos muchachos de San Marcos, que tenían tenerme a mí como expositior. Y yo dije que encantando”, respondió.

Más temprano, en declaraciones a Canan N, Reggiardo invitó a Belmont a un debate solo entre ellos dos este domingo a las 8 p.m. en Barrios Altos. Cabe apuntar que a esa hora se estará desarrollando el segundo debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al que el postulante de Perú Libertario se niega a asistir.

Y aunque no se refirió específicamente a esa propuesta, Belmont manifestó en términos generales: “Estaría dispuesto a debatir pero en dos horas, él y yo sobre los temas más puntuales de Lima como todo el respeto de los tiempos y con todo el respeto hacia el contendor”.

Renzo Reggiardo fue el único de los diez candidatos que habían sido citados para participar en el primero de dos debates organizados por el JNE que no acudió al evento oficial realizado este domingo 23 de setiembre, decisión que generó la crítica de sus contrincantes y el pronunciamiento del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral.