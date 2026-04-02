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Resumen

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El candidato Ricardo Belmont (Partido Obras) participó este miércoles 1 de abril en la sexta y última fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a dos semanas de los comicios generales del 12 de abril. En ese marco, señaló que aumentaría el sueldo de los docentes y se comprometió a impulsar una educación basada en valores para niños, niñas y adolescentes.

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