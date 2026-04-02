El candidato Ricardo Belmont (Partido Obras) participó este miércoles 1 de abril en la sexta y última fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a dos semanas de los comicios generales del 12 de abril. En ese marco, señaló que aumentaría el sueldo de los docentes y se comprometió a impulsar una educación basada en valores para niños, niñas y adolescentes.

Educación, innovación y tecnología

Belmont inició señalando que “a mis padres les debo la educación que tengo. A mi padre, la firmeza; y a mi madre, la humildad. Cuando me llevaron al colegio, me estaban entregando a un profesor a quien consideraban que seguiría las huellas que ellos habían marcado en mi alma. Le rindo homenaje a los maestros de este país, a esos hombres que ganan entre 500 y 700 soles como máximo. Hay que proponer que su sueldo sea, por lo menos, el del primer nivel en educación”.

“Tengo un gran respeto por los maestros. Les agradezco a todos los que me enseñaron a ser una persona íntegra, con valores y a no mentir. Esa es mi aspiración”, agregó.

El candidato también resaltó que “los maestros deben ser bien pagados. Una vez, en Villa El Salvador, nos pusimos en acción e implementamos lo que necesitaba una pequeña escuela. Eso me enseñó que con muy poco se puede hacer feliz a la gente, demostrándoles que podemos estar cerca de ellos, porque desde aquí me siento distante”.

Pregunta ciudadana

La ciudadana Ariana Delgado Macines, de Lambayeque, preguntó: “¿Cómo fortalecerá las capacidades de los servidores públicos para mejorar la calidad de los servicios públicos y la atención que brindan a los ciudadanos, especialmente en las regiones?”.

El candidato respondió: “Muchas gracias, pero nos estamos desviando. El tema es qué país queremos: ¿un país corrupto como este? Estas quejas las vengo escuchando hace años. Cuando fui alcalde, hicimos mucho y hablamos poco. Realizamos muchas obras a favor de la gente más desposeída y más pobre. Ahora escucho los mismos problemas que oía hace años. Hoy escucho discursos viejos con palabras vacías. Sin ánimo de ofender, parece que la gente quiere escuchar promesas que nunca se cumplieron y volver a repetir esa misma historia. Tenemos una filosofía: el ser humano por encima de todo. Si no hay amor a la patria ni experiencia, todo cae en saco roto. La corrupción ha destrozado el país”.

Empleo, desarrollo y emprendimiento

Belmont comentó que “afuera nos escuchan millones de personas que no están en este escenario y son testigos de cuánta charlatanería ha habido aquí: promesas huecas, sin sustento y leídas, porque no hay memoria. Tenemos que volver a repasar la Constitución para recuperar la patria”.

“La Constitución será revisada. En todas las plazas del Perú me enfrenté a la dictadura. El Perú lo volveremos a recuperar (…). Innovar, para mí, es darle la oportunidad a los jóvenes. Ellos están olvidados; por eso vamos a promover el deporte y recuperar a los muchachos que se están perdiendo en las drogas. Las condiciones no están dadas para los pequeños y medianos emprendedores. Yo conozco este país de arriba a abajo y, cuando sea gobierno, habrá teléfonos abiertos para el pueblo. Vamos a revisar todos los contratos ley”, añadió.

Mensaje final

El candidato culminó diciendo que “esta es mi última batalla, soy el mayor de los que están acá. He caminado la cancha y conozco dónde están los problemas. Si seguimos gobernados por malhechores y corruptos, el país no va a cambiar. Hay que cambiar muchos artículos de la Constitución. Debemos crecer con trabajo productivo y que la palabra cobre valor, y no seguir mintiéndole al Perú con promesas falsas que jamás podremos cumplir. Obras sí, palabras no”.