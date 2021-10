El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció el lunes 18 de octubre que Ricardo Belmont será parte del Gobierno al designarlo como asesor. Sin embargo, días atrás, el exalcalde de Lima lamentó que, a su parecer, el jefe del Estado terminaría “en la cárcel” o “fugado del país” una vez que concluya su gobierno.

“A mí me da pena Castillo porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país, ayudado por los otros ladrones, porque lo bueno de los ladrones es que se unen, y los que le roban a la patria se unen, y todo el que roba, pero roba para ellos y le da su parte, pertenece a la mafia. Eso es normal, en todos lados del mundo pasa eso. Yo temo que Castillo termine mal, me da pena por él porque lo veía un hombre sano, pero muchas veces no hay lo otro que es la base (...)”, expresó Belmont a través de una publicación en Facebook realizada el 10 de octubre.

“Se lo he dicho en su cara ahora, yo salí procesado con un pie en la cárcel, pero yo no me fugué del país. Si comienzan a estigmatizarte, a perseguirte y al final no te queda otra que sentarte a conversar con quienes quisieron hacerte daño”, agregó el también excandidato presidencial.

La crítica de Belmont Cassinelli hacia Castillo Terrones no impidió que fuera convocado por el Ejecutivo para ser parte del despacho presidencial.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del #GobiernoDelBicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, publicó el mandatario Castillo este lunes en su cuenta de Twitter.

La publicación de Pedro Castillo se dio luego que Ricardo Belmont lo visitó en Palacio de Gobierno. A su llegada, Belmont indicó a la prensa que su visita correspondía a un pedido realizado por el mandatario.

Una vez conocida su designación como asesor presidencial, Ricardo Belmont desprendió que entre sus funciones será decirle a Pedro Castillo que debe “cumplir con las vigas maestras”.

“Decirle al presidente que primero hay que cumplir con las vigas maestras (…) armar un equipo de primera con muy buenos constitucionalistas, muy buenos economistas, muy buenos hombres que tengan trayectoria en todas las áreas, evaluarlos, que la opinión pública los analice”, expresó.

Asimismo, Ricardo Belmont señaló que Castillo Terrones firmó un documento, impulsado bajo el Movimiento Obras, donde se consigna una serie de ‘vigas maestras’. Entre ellas, según dijo, se plantea que no prescribirán los delitos contra el Estado y los funcionarios sentenciados serán inhabilitados a perpetuidad.

“Aquí el funcionario que va a trabajar con el Estado, que pone un sobreprecio a una compra, que pone vacunas para ganarse alguito y esa persona si se le descubre será inhabilitado de por vida”, dijo. Al ser consultado si eso incluye al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, Ricardo Belmont aseguró que “incluye a todo el mundo, para que vean ustedes que estamos dispuestos a jugar limpio”, aseveró.

