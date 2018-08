Ricardo Belmont (Perú Libertario) intentará retornar al sillón municipal de Lima, luego de 23 años. El presentador de televisión, quien fue alcalde de la capital entre 1989 y 1995, afirmó que todos los contratos que se hicieron “a espaldas de la gente” deben ser revisados, en referencia al Metropolitano, sistema de transporte que cuestionó.

— ¿Está a favor de revisar el contrato de concesión del Metropolitano? ¿Se justifica una eventual alza de precios?

Vamos a revisar todas las concesiones que se han hecho a espaldas de la gente […] Los contratos deben ser expuestos a la opinión pública para que la gente sepa que las obras que se hicieron han costado mucho por las adendas y se han hecho en tiempos prácticamente perversos. Nosotros hicimos la avenida Universitaria en un año, 17 kilómetros a un costo tal y sin adendas.

— ¿Qué tipo de mejoras puede introducir al Metropolitano?

Para mí, el Metropolitano fue un desastre, lo dije desde el primer día, en el Metropolitano se han puesto buses donde ya había buses y se ha achicado las pistas de la Vía Expresa, que no estaban hechas para poner esos inmensos paraderos, hoy los buses entran con las justas. Cualquier día puede haber una desgracia tremenda, porque los buses van rozando los sardineles. El Metropolitano así como se concibió nunca debió hacerse y al costo que se hizo se pudieron hacer 20 obras de infraestructura más importante.

— ¿Para usted, Luis Castañeda Lossio ha sido un buen alcalde? ¿Por qué?

Nosotros tuvimos seis años [de gestión en Lima], la mitad del tiempo [de Castañeda], en la mitad del tiempo hicimos más obras y con menos plata de Castañeda. No lo juzgo si fue un buen alcalde, eso le corresponde a la gente. Pero sí puedo decir que en seis años hice más obras que Castañeda, que tuvo 12 años [en la Municipalidad de Lima].

— ¿En una eventual administración suya, continuará el parque “Héroes de la democracia”?

Hay que priorizar los costos, hay un factor equis que yo no conozco. ¿En qué situación está la Municipalidad de Lima? Lo primero que hay que saber es en qué se va a invertir la plata. Lima está en emergencia, es una ciudad que tiene más habitantes que Panamá y Nicaragua juntos, es un país dentro de otro país y hay que estudiar la cosa con mucho más seriedad que hablar de maquillaje, acá no se trata de maquillar.

— ¿Cuáles son las coincidencias que usted tiene con Perú Libertario, el partido de Vladimir Cerrón?

Las coincidencias son que los dos queremos trabajar por los distritos más pobres, los dos sabemos que hay 14 distritos [en Lima] que están prácticamente abandonados a su suerte y ahí es donde nosotros vamos a invertir la mayor parte del presupuesto, lo hicimos en los noventa.

— ¿Perú Libertario no es un vientre de alquiler para su candidatura, tras no lograr inscribir a su movimiento Obras?

A mí esa palabra no me gusta, a mí lo que me gusta es que hemos hecho una unidad para trabajar juntos.

Lee mañana la entrevista completa a Ricardo Belmont, quien busca su tercera administración al frente de la ciudad de Lima.