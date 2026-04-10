El candidato presidencial Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) dijo que confía en la versión del etnocacerista Antauro Humala, quien fue condenado por el homicidio de policías durante el Andahuaylazo.

En entrevista con el programa Beto a Saber, de Willax, Belmont señaló que conoció a Humala en diversas ocasiones y que, a partir de esos encuentros, considera veraz su relato sobre lo ocurrido en enero del 2005.

“Yo pienso que Antauro Humala es un muchacho, ya no está muchacho, es un hombre grande, que conversó conmigo cuatro veces y me contó la historia [del Andahuaylazo], y yo parto del principio de que a mí no me está mintiendo alguien. Él dijo que estuvo sentenciado, pero no que mató por la espalda a nadie. En ese momento le creí. Sí, [ahora] le sigo creyendo que no me va a mentir a mí algo que se va a probar en la vida, en el tiempo ”, afirmó.

El Andahuaylazo ocurrió la madrugada del 1 de enero del 2005, cuando un grupo de reservistas liderados por el entonces mayor el Ejército Antauro Humala tomó la comisaría de Andahuaylas, así como las armas, municiones y explosivos.

Humala fue capturado el 3 de enero de ese año y condenado por homicidio calificado, sustracción de armas de fuego, rebelión, secuestro y otros delitos en agravio del Estado. En 2009 recibió una sentencia de 25 años de prisión, que luego fue reducida a 19 años por la Corte Suprema.

En otro momento, Belmont se refirió a su cercanía con el prófugo Vladimir Cerrón y con el excongresista José Vega Antonio, líder de Unión por el Perú y aliado de Antauro Humala.

“A Cerrón lo conozco hace 15 años, podría ser. Cerrón me visita en mi casa, yo estaba alejado de la política, viene y me dice ‘¿por qué no hacemos una alianza Obras con Perú Libertario?’ y le dije ‘mira, una alianza con Obras, perfecto. Uno de Obras, uno tuyo, uno de Obras, uno tuyo’”, relató.

Asimismo, precisó que su relación con Antauro Humala no estuvo vinculada a alianzas políticas en procesos electorales anteriores.

“No estaba Antauro ahí. Estaba José Antonio Vega. Lo conozco hace 25 años. No [está conmigo ahora]. Posiblemente [sería parte de un gobierno eventual], sabe bastante. Es un hombre muy preparado”, indicó.

Pedro Castillo

Belmont - quien estuvo a punto de asesorar al ahora golpista Pedro Castillo al inicio de su gobierno- abogó por el exmandatario, quien purga 11 años de prisión por conspiración para la rebelión.

“ No sé si vale el indulto, pero me gustaría que tenga un juicio justo [Pedro Castillo]. Sí lo indulto. No [es una promesa de campaña] porque yo no sabía que podías indultar así nomás ”, sostuvo.

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