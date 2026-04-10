Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ricardo Belmont afirma que cree en versión de Antauro Humala sobre el Andahuaylazo. (Foto: Andina)
Ricardo Belmont afirma que cree en versión de Antauro Humala sobre el Andahuaylazo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato presidencial Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) dijo que confía en la versión del etnocacerista Antauro Humala, quien fue condenado por el homicidio de policías durante el Andahuaylazo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.