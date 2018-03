Ricardo Briceño: "Es una decisión arbitraria y un atropello"

Tras la orden de impedimento de salida del país en su contra, el ex presidente de la Confiep Ricardo Briceño aseguró que esta medida es "arbitraria y una atropello" en su contra.

En diálogo con El Comercio, señaló que ante la fiscalía ha presentado pruebas que demuestran que ni él ni la Confiep han cometido el delito de lavado de activos ni han financiado la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

"El dinero salió de una cuenta de Odebrecht, que hizo una transferencia a una cuenta de la Confiep en el Banco de Crédito. Eso no configura ningún lavado de activos. Es una transferencia de dinero limpio", precisó.

En su última declaración ante los fiscales peruanos, Jorge Barata dijo que Briceño, entonces titular de la Confiep, citó a empresarios a una reunión durante la campaña presidencial del 2011. En la cita, según Barata, se pidió apoyo para Keiko Fujimori y que así la constructora entregó US$200 mil.

Briceño asegura que la versión de Barata es inexacta. "El señor barata se equivoca o tiene mala fe", dice el ex presidente de la Confiep. Asegura que el dinero que entregó Odebrecht, a través de una transferencia bancaria, fue parte de más de 20 donaciones –que sumaron US$ 1 millón 985 mil– para un proyecto de promoción de inversiones.

Sin embargo, para el juez Richard Concepción el aporte de Odebrecht bajo el concepto de "campaña en medios sobre el proyecto de inversión privada 2" no se habría explicado razonablemente en qué consiste.

"¿Por qué suponen que este dinero va a campaña de Keiko? ¿Porque no reportamos eso a la ONE? Cómo vamos a reportar a la ONPE si no fue una campaña política para un partido", dice Briceño.

En los próximos días, la defensa legal de Ricardo Briceño apelará la orden emitida por el juez Concepción Carhuancho.

