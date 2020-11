Pese a la crisis que vivió el país y al rechazo ciudadano que despertó la decisión del Congreso, el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, afirmó este lunes “volvería a votar por la vacancia”. Además, defendió al exgobernante Manuel Merino y dijo que no le correspondería el desafuero.

“En mi caso personal, si me vuelvo a encontrar con una situación igual, te aseguro que volvería a votar por la vacancia. Lamento el fallecimiento de estos dos jóvenes y eso tiene que ser investigado y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, pero en el caso de la vacancia me reafirmo en que votaría nuevamente [a favor]”, indicó.

Jack Bryan Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24) murieron el sábado 14 de noviembre durante la represión policial durante manifestaciones de protesta contra la vacancia de Martín Vizcarra y el gobierno de Manuel Merino.

Burga consideró que su colega de bancada no cometió delito cuando ejerció la jefatura del Estado. El 16 de noviembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció el inicio de una investigación preliminar contra Manuel Merino, el ex primer ministro, Ántero Flores-Aráoz y el ex titular del Interior, Gastón Rodríguez, por el presunto delito de homicidio culposo de Jack Bryan Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24).

“No tendría que hacerlo [desaforar a Manuel Merino] porque no creo que haya cometido algún delito. Él ha dicho que ha renunciado a fin de evitar que aquellas personas incentiven las marchas”, sostuvo el congresista en diálogo con Canal N.

Ricardo Burga consideró que el Partido Morado "ha azuzado a la gente joven"

El congresista respaldó el pedido de Merino al Partido Morado para que esta agrupación no presente candidatura presidencial en las elecciones de abril próximo.

El vocero alterno de Acción Popular consideró que el Partido Morado “ha azuzado a la gente joven” y ha “estado manejando” las marchas en contra del expresidente Merino.

Finalmente, el legislador lamentó que la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, no haya permitido que Manuel Merino brinde una conferencia de prensa desde las instalaciones del Parlamento y calificó dicha decisión de “un gravísimo error”.

“Es responsabilidad del congresista qué es lo que dice y cómo lo dice, pero el Congreso y menos la Mesa Directiva no puede decir yo le niego o yo le faculto, porque estaríamos entrando en un tema no democrático”, manifestó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra dijo que no ha hablado con ningún partido pero no descartó postular al Congreso