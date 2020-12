El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, afirmó que este martes que el actual congresista y expresidente Manuel Merino “no ha hecho nada malo” y, por ello, no pueden pedir su renuncia al partido. Incluso, dijo que el candidato presidencial de la agrupación, Yonhy Lescano, tampoco puede plantear esa posición porque “no es dirigente”.

El legislador indicó que Lescano tiene la obligación de “unir y no de separar” a los militantes de su agrupación.

“[Pedir la renuncia de Manuel Merino a Acción Popular] Es la posición personal de Yonhy, la respeto, pero no la comparto. Él ahora tiene la obligación de unir y no de separar. Él no puede pedir la renuncia de nadie [de Merino] porque no es dirigente y no hay dirigencia. Merino no ha hecho nada malo”, sostuvo en diálogo con RPP.

Este lunes, Yonhy Lescano señaló que cada uno de los miembros de Acción Popular que respaldó la vacancia presidencial deberá responder individualmente ante su partido.

“Ellos asumirán el costo de su actuar político, pero eso no puede comprometer la posición de la mayoría ni desvirtuar su posición como institución, que fue rechazar este tipo de irresponsabilidades [...] El acuerdo del Comité Político, adoptado en mayoría, fue pedirle que se retire del partido (a Manuel Merino)”, indicó Lescano.

“Yonhy va a ser el candidato del partido y lo que toca hoy es unir a todo el partido y respaldarlo. Todo el partido tiene que sumarse a él como siempre se ha hecho”, respondió Burga esta mañana.

Acción Popular sobre ministro del Interior

En otro momento, Ricardo Burga adelantó que en la reunión que sostendrá hoy su bancada con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se planteará la situación del ministro del Interior, Rubén Vargas, tras el pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“El presidente ha pretendido defender a su Gabinete y en este caso al ministro del Interior, porque es un ministro de 19. Lo que yo creo es que debe evaluarse su permanencia y creo que la reunión de hoy día con la PCM va a ayudar mucho a superar estos impases”, manifestó.

Reiteró que su bancada esperará el discurso de la primera ministra en el Parlamento para definir si otorga el voto de confianza al Gabinete Ministerial. Recordó que Acción Popular tuvo la misma actitud con los tres expresidentes del Consejo de Ministros.

“Creo que es una gran oportunidad para que, nuevamente, el Ejecutivo y Legislativo, se puedan poner de acuerdo con miras a ser una plataforma única y una agenda en común con miras al 28 de julio del 2021”, consideró.

“No sabemos [si daremos el voto de confianza] porque primero vamos a escuchar a la señora ministra y además van a ser dos días en los que se va a debatir el voto de confianza, va a ser el jueves y viernes de esta semana, entonces, escucharemos primero, y posteriormente tomaremos una decisión como siempre lo hemos hecho”, remarcó.

