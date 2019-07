Richard Acuña tras citación fiscal: "Estoy con la conciencia tranquila"

El congresista Richard Acuña (Alianza para el Progreso) acudió hoy a la citación de la Fiscalía de la Nación, como parte de la investigación preliminar en su contra por el presunto delito de patrocinio ilegal por las supuestas gestiones a favor de la Universidad Señor de Sipán ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Tras la diligencia fiscal, Acuña señaló que participó en la reunión en la Sunedu en su calidad de miembro de la junta de accionistas del mencionado centro de estudios.

Puntualizó que fue una reunión técnica, durante la cual se le informó que la mencionada universidad estaba en la etapa 1 de todo el proceso de licenciamiento.

"Hemos colaborado y estoy con la conciencia tranquila. Hemos cumplido con la citación. [...] Todo fue explicado y esperemos que puedan tomar la decisión correspondiente", explicó Acuña a la prensa.



El 25 de mayo, El Comercio precisó que la investigación preliminar es de sesenta días y está a cargo del fiscal supremo Luzgardo Ramiro González, coordinador del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias constitucionales contra altos funcionarios, adscrita a la fiscalía de la Nación.

El Ministerio Público informó sobre la asistencia de Richard Acuña a la citación (Foto: Fiscalía de la Nación) MP

En abril pasado, Richard Acuña participó en una reunión con funcionarios de Sunedu como representante de la Universidad Señor de Sipán.

Este caso, que también es investigado por la Comisión de Ética del Congreso, fue difundido por el programa ‘Panorama’, que detalló que el legislador ingresó al local de Sunedu a las tres de la tarde del lunes 15 de abril y se retiró cuatro horas después. En aquella oportunidad, el congresista indicó que pidió licencia sin goce de haber al Congreso.

"Sigo ejerciendo mis funciones privadas porque no vivo de la política. No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario”, dijo en aquel momento al programa Panorama.

La Sunedu informó que Richard Acuña mantuvo una reunión con funcionarios de dicha institución como representante de la Universidad Señor de Sipán.

“Dicha reunión, de carácter estrictamente técnico, tuvo por finalidad señalar observaciones que la universidad mantiene en su proceso de licenciamiento, que se encuentra en curso”, indicaron en un comunicado, en abril pasado.

“La Sunedu extendió una invitación institucional a la universidad a fin de que sus representantes y/o autoridades participen, sin especificar participantes pues son las universidades las que deben designar a sus equipos”, detallaron.