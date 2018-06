La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que preside el legislador Elías Rodríguez (Apra), decidió por unanimidad no levantar la inmunidad del segundo vicepresidente del Congreso, Richard Acuña. Así, rechazó la solicitud realizada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 6 de abril y dispuso que esta sea archivada.

El pedido se había realizado a fin de que el congresista de Alianza para el Progreso (APP) sea procesado sin restricciones por presuntamente haber cometido los delitos "contra la administración de justicia" en modalidad de "fraude procesal" y "contra la fe pública" en modalidad de "uso de documento público falso" y "uso de documentos privados falsos".

Sin embargo, el predictamen del caso señaló que el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria no procede porque los presuntos delitos se habrían cometido en el 2004, cuando Acuña no era congresista y no había sido elegido en funciones.

Otra de las razones señaladas también durante el debate en la comisión fue que las irregularidades imputadas ya prescribieron, aunque sobre este punto Rodríguez refirió que respecto al tema de la prescripción “no hay una certeza”.

Asimismo, se dio cuenta de un presunto “propósito político", ya que la denuncia y el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria se hicieron años después de cometidos los presuntos delitos y cuando Acuña ya había sido electo como parlamentario.

“Nosotros no juzgamos, ni acusamos, pero tenemos que ver que se cumpla el reglamento, la ley y el debido proceso”, manifestó Elías Rodríguez.

Además, durante el debate, el congresista Daniel Salaverry (Fuerza Popular) reconoció que “este es un tema sumamente técnico”. “Estaría largamente el plazo vencido para la prescripción. Escucho ahora que hay otra serie de argumentos más, hay tres argumentos más que van en esa misma dirección. Bueno, presidente, tenemos que dejarnos guiar un poco por el sustento y la asesoría legal de quienes son expertos en la materia”, también manifestó.

A favor del predictamen que recomendó declarar improcedente el pedido votaron los parlamentarios: Daniel Salaverry, Marco Miyashiro, Nelly Cuadros, Humberto Morales, Wuilian Monterola, Francisco Villavicencio y César Vásquez.

Secretaría Técnica explica que hechos son del 2004 y que han transcurrido más de 10 años. "Corresponde que no se tome una decisión sin convicción respecto a una cronología que en el expediente no se encuentra bien explicada", dice. — Giovanna Castañeda (@GiovannaCP) 13 de junio de 2018

Secretaría Técnica responde: La defensa sostiene tres aspectos bien definidos. Sobre las motivaciones políticas, las explicaciones han sido bien gráficas. Desde que se suscitaron los hechos no hay denuncia hasta el 2015. Eso llama la atención. — Giovanna Castañeda (@GiovannaCP) 13 de junio de 2018