Acuña considera que propuesta de adelantar elecciones es "irresponsable" y "populista"

El congresista Richard Acuña (Alianza para el Progreso) aseguró este domingo que la propuesta anunciada por el presidente Martín Vizcarra para adelantar elecciones generales al 2020 es "irresponsable" y "populista", puesto que "el país está paralizado económicamente".

"Es una propuesta básicamente irresponsable en estos momentos y que está causando caos en el país. Creemos que este ha sido un mensaje muy populista, muy político y sabemos, además, que el proyecto que anunció todavía no ha llegado al Congreso", sostuvo en diálogo con la prensa.

Acuña lamentó que el mandatario siga "pechando" al Legislativo y polarizando al país. Dijo esperar, en ese sentido, que Vizcarra no presente el proyecto de reforma anunciado y "solo haya sido un mensaje de momento".

Al ser consultado al respecto, sin embargo, el parlamentario dijo estar de acuerdo con que "se vayan todos", pero respetando la Constitución.

"El Parlamento ha tenido muchos errores, sí. Y si, en algún momento se tiene que ir alguien, yo creo que nos tenemos que ir todos pero utilizando la Constitución. Totalmente de acuerdo, vámonos todos, pero respetando la Constitución, haciendo bien las cosas y sin causar algún tipo de caos en el país. El país no puede estar inestable", señaló.

Este domingo, el jefe del Estado anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021.

El mandatario se refirió a las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política, por los cuales el Ejecutivo hizo cuestión de confianza.

"¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?”, dijo.

En ese sentido, Martín Vizcarra anunció una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020" y de igual modo "el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha".