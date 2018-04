Richard Acuña descarta alianza con el fujimorismo

El congresista de Alianza para el Progreso Richard Acuña aseguró que la reunión que sostuvo su padre, el ex candidato presidencial César Acuña, con el ex secretario de Fuerza Popular Joaquín Ramírez se trató de un asunto “personal” y no político.

“Nosotros sabemos muy bien que una alianza entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso es algo que está totalmente descartado. El desayuno del día de hoy que se está divulgando en redes sociales básicamente es un desayuno de amigos”, explicó a la prensa.

La mañana del martes fue difundida una fotografía -de autoría del usuario Jerónimo Pimentel- en las redes sociales. En ella, se observa el encuentro entre César Acuña y Joaquín Ramírez en un restaurante de Miraflores.

Ante ello, Richard Acuña contó que tanto su padre como Joaquín Ramírez son cajamarquinos, por lo que los une un tema amical. Asimismo, recordó que Ramírez ha sido presidente del club de fútbol Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), mientras que César Acuña lo es del club Universidad César Vallejo.

“Hay muchas relaciones amicales por donde se pueda dar. Yo sé muy bien que en esa reunión, porque he tenido la oportunidad de hablar con mi padre, no se ha manejado ningún tema político, simplemente ha sido un tema personal”, dijo a la prensa.

El congresista descartó que el encuentro vaya a significar una unión entre su partido, Alianza para el Progreso, y Fuerza Popular.

Contrario a ello, dijo creer que ambas agrupaciones serán rivales políticos “en las próximas elecciones, ya sean municipales, regionales y también en el 2021”.

