El congresista Richard Acuña (Alianza para el Progreso) deploró la forma en que era "manejada" la bancada de Fuerza Popular en referencia a las conversaciones reveladas del chat "La Botica", donde la alta dirigencia del fujimorismo coordinaba.

"Es lamentable ver a una bancada que está siendo manejada a control remoto. Le están diciendo párate, aplaude, haz un volantín, tírate de cabeza, y al parecer todo sincronizado vía WhatsApp o Telegram y creemos que está afectando la independencia de cada una de las bancadas", comentó en declaraciones a Latina Noticias.

Acuña agregó que en el chat de su bancada, integrada por ocho parlamentarios, se conversan de temas políticos pero no de decisiones personales que puedan afectar al ciudadano de a pie.

"Creo que ese tipo de manejos que se está viendo que hacían en FP afectó mucho al país, está dando muy malos resultados y estamos ocasionando una gran diferencia que obviamente perjudica a la ciudadanía", reflexionó.

Por su parte, el legislador Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) coincidió en las críticas hacia Fuerza Popular al considerar que los diálogos del chat "La Botica" carecen de análisis o puntos de vista.

"A mí me llama la atención dos cosas. La primera es que en esas conversaciones no hay un análisis, no hay puntos de vista estratégicos y de fondo, sino lo que vemos si se paran, se aplauden, quién vota verde y quién vota rojo. En segundo lugar, un chat donde hay damas y donde se ha usado un lenguaje que [...] yo no sé", comentó.

Respecto a la nominación de Carlos Tubino como nuevo vocero titular de Fuerza Popular, tanto Richard Acuña como Carlos Bruce consideraron que, pese a sus altercados pasados en redes sociales, este podrá hacer una labor efectiva en aras de la concertación.

"Quiero darle el beneficio de la duda al congresista Tubino y lo que pueda realizar como vocero [...]. Esperemos que el cargo que está asumiendo sea una oportunidad de poder darle el giro necesario al mensaje que el país está esperando de parte de la bancada de Fuerza Popular", rescató Richard Acuña.

"Carlos Tubino en términos personales es un señor, un caballero. Creo que algunas herramientas tecnológicas lo han agarrado sin mucha experiencia y es de las personas que se toma a pecho cualquier comentario y se pone pico a pico con todas las personas que le dicen algo y todos los que estamos en Twitter sabemos que ahí hay de todo y hay gente que no vale la pena contestarle y más bien hay que ser bien tolerante", añadió Carlos Bruce.