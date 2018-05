El congresista de Alianza para el Progreso (APP) Richard Acuña se presentó esta mañana ante la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad, luego de que su participación se postergara hasta en cuatro oportunidades. El tercer vicepresidente del Parlamento dijo que no se cumplen los requisitos para su inmunidad sea dejada sin efecto.

Acuña, a quien se le imputa apropiarse un terreno de 20.000 metros cuadrados en Trujillo, dijo que nunca fue citado ni por la fiscalía ni por el Poder Judicial para dar sus descargos sobre esta acusación.

Indicó que este terreno lo adquirió en el 2004, pero recién cuando fue elegido parlamentario le abrieron una investigación. Añadió que es posible que haya sido víctima de una estafa.

“No existe demanda penal en mi contra, no he sido notificado ni por la fiscalía ni por el Poder Judicial. Y acá en el Parlamento me queda saber si corresponde o no el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria”, subrayó.

En declaraciones a la prensa, Richard Acuña señaló que está dispuesto a acudir a declarar al Ministerio Público o ante el Poder Judicial en caso ser llamado. Precisó que “no es necesario que se le levante la inmunidad para ser citado”.

El congresista de Alianza para el Progreso señaló que se someterá a la decisión que tome la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad, que preside el aprista Elías Rodríguez.

Durante la sesión del referido grupo, ningún parlamentario le formuló preguntas a Acuña.

Tras la presentación del tercer vicepresidente del Congreso, la subcomisión tiene 15 días para emitir una decisión.