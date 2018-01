Richard Acuña: “Presidente, no va a tener una oportunidad más”

Hoy, como buen trujillano, Richard Acuña estará en la misa de Francisco en Huanchaco y cree que esa es una razón para no hablar de los líos parlamentarios. Pero tiene que responder porque Alianza para el Progreso (APP) se ha puesto firme contra Fuerza Popular y no quiso ningún ministerio de PPK.

— ¿Habrá conciliación con Fuerza Popular o no quieren ver a Rosa Bartra en la Comisión Lava Jato?

A Rosa Bartra le tengo aprecio y cariño, es buena parlamentaria, pero no está haciendo un trabajo imparcial. Se está preocupando más en defender a la Sra. Keiko, a Alan García. Y no nos intimida ninguna amenaza.

— ¿Se refiere a Daniel Salaverry, quien ha dicho que están asustados porque se viene el tema de Chavimochic y Odebrecht? Los tres son de la Libertad.

Sí, los tres somos de allí. APP es uno de los partidos que no tienen nada que temer respecto a la corrupción. Me sorprende que Daniel diga eso porque cuando era aprista e investigaron que el tío de Alan [Jorge Ramos Ronceros] tuvo relación con actos de corrupción en Chavimochic, seguro lo defendía. Estamos con la conciencia tranquila.

— ¿Podrían conciliar en una fórmula para que Bartra no presida ciertas reuniones?

Rosa Bartra, desde mi punto de vista, no está manejando bien la comisión; tal vez [podría hacerlo] otro integrante de su misma bancada. Te pongo un ejemplo. Cuando se invitó a Keiko, se jugaba el Perú-Argentina. ¿Quién se enteró? Y mira de qué manera Mulder pregunta a cualquier invitado, y con Keiko fue un saludo de amigos que no le hizo ni cosquillas. Quizá la pregunta la hizo Keiko.

— Va a usar el término de la izquierda, ‘aprofujimorismo’.

Hasta antes de la vacancia fue otra cosa, luego ya es un hermanismo con los nuevos trillizos PPK, Fujimori y el Apra. He visto a seis apristas arrodillarse ante PPK.

— ¿Seis? Solo hemos contado a Barreda y a Salinas.

Hay ministros de García como Meche Aráoz, Aljovín.

— Una visión bien elástica.

La foto de la juramentación es el Apra arrodillada ante PPK cerrando la alianza Apra-PPK-Fujimori. Por eso, cuando se habla de apaciguar, solicitamos tranquilidad, pero también solución a los problemas.

— Pasemos a la otra reconciliación, la del Gabinete. ¿PPK los llamó?

Fuimos claros desde el 2016 al decir que no queríamos ser parte del Gabinete. Ese año, el presidente sí convocó a dos personas del partido, pero habíamos adoptado la decisión [de no participar]. Invitaron a Lucho Iberico y a un miembro de la bancada.

— ¿Gloria Montenegro?

No era parte aún de la solicitud del Ejecutivo.

— ¿César Villanueva?

Lo dejo ahí. Esta vez quisieron solicitar a una persona, y fue invitada, pero era preferible que no lo hicieran.

— ¿Y esa persona les consultó?

Sí. Y hay que decir que sobre la bancada está el partido. Fue parte de la comunicación inicial que tuvimos con el presidente: que primero se coordina con el partido.

— Han estado más disciplinados que el Apra.

Somos más de 1.000 autoridades, entre alcaldes, gobernadores, regidores y consejeros; somos un partido organizado y podemos demostrar que somos disciplinados.

— ¿Es el calendario electoral del 2018 el que determina su firmeza en no ser parte del gobierno? ¿También podrían dejar de ser parte de la Mesa Directiva del Congreso?

Podemos tener diferencias, pero ser parte de la mesa es un trabajo administrativo. Sería precipitado pensar qué podrá pasar en adelante. No hemos estado ni con PPK ni con los apristas ni los fujimoristas; hemos estado preocupados por la gobernabilidad, respetando la institución.

— Para las elecciones, ¿qué van a exhibir como trabajo congresal?

El trabajo sólido de la bancada va de la mano con el trabajo del partido. Queremos llegar a no menos del 30% a nivel nacional. Lo más importante es que no hemos sido parte del pleito político. Siempre estuvimos en el centro, somos una bancada propositiva.

— ¿Alguna ley que haya dependido de ustedes?

La ley que prohíbe que narcos y corruptos postulen en las próximas elecciones, y se dio justo antes de que se levante la legislatura.

— Es importante, ¿pero alguna ley reactivadora, que impacte a un sector productivo, a un grupo social?

Tenemos dos comisiones, Salud e Inclusión. Con ellas hacemos trabajo descentralizado, con visitas frecuentes a las regiones. Y hacemos trabajo de fiscalización, no todo es legislativo.

— En el tema de Educación, ¿estuvieron a favor de ampliar la moratoria para la creación de nuevas universidades?

Gloria [Montenegro] planteó tres años, se aprobó que fueran dos y votamos a favor.

— ¿Lorena Masías garantiza un buen trabajo en la Sunedu?

No quiero opinar sobre eso porque mi familia tiene interés en la educación. Lo que importa no es la cantidad, sino la calidad de las universidades. Le corresponde al presidente ver su cambio o que se quede.

— ¿Habrá delegación de facultades luego del receso?

Apoyamos las primeras facultades. Hace dos meses, la primera ministra mencionó que las iba a solicitar, tuvimos una reunión de bancada con ella para que nos explicara y le hicimos notar que en su primer pedido no hicieron un gran trabajo. Le dijimos que le proponíamos un trabajo conjunto con el Congreso, poniendo fechas, trabajando con las comisiones. Si nos dejamos de cosas y queremos trabajar, lo sacamos rápido.

— ¿Va a ir a la misa de Huanchaco?

Soy trujillano de nacimiento. Estaré en Trujillo con mi familia y amigos.

— Su tío Humberto Acuña acaba de tener una sentencia de dos años.

Ayer hablé con él, lo poco que sé es que esto pasó por un asistente que presentó una documentación [de sus estudios universitarios].

— Al asistente lo han absuelto, el responsable es su tío.

Conozco a Humberto, sé la calidad de persona que es. Espero que lo resuelva pronto. Estamos en política para servir, no para otro fin. El tema de Humberto, el que pueda tener mi padre, son aparte.

— ¿Se refiere a su hermano por parte de padre?

Lamentablemente, por motivos de terceros, no tengo el honor de conocer a mi hermanito.

— Cuéntenos del encuentro que, junto a tu pareja Brunella Horna, tuvo meses atrás con el Papa.

Los miércoles hay una misa en el Vaticano. Pasaba el Papa caminando y se acercó a saludar y tenía un fotógrafo que lo acompañaba que después se acercó y nos dijo si queríamos adquirir las fotos.

— Hay otras fotos, con Marisa Glave, que quizá le provoca aclarar.

Soy amigo de muchos parlamentarios, sobre todo de los jóvenes, tengo 33 años. Marisa estaba parada cerca de mi bancada, yo noté sus aretes y le dije: “Me parece que te has pasado a la espiga del pastor Lay”, y le agarro un arete, y la mano parece que le agarrara el mentón pero no fue así. Es amistad sana con una política de primera.

— ¿Cree que los fujimoristas van a reconciliarse?

No me gusta hablar de problemas de otros hogares, lo único que espero es que en cada hogar exista armonía.

— Al buscar votos, ¿el gobierno no habrá ofrecido proyectos a congresistas de APP?

Tal vez somos la bancada que menos proyectos pudo incluir en la Comisión de Presupuesto. Cuando votamos en ámbar, fue una llamada de atención al presidente: usted se está equivocando, esperamos que mejoren las cosas. El presidente no va a tener una oportunidad más: lo apoyamos porque esperamos que haga una buena gestión, no lo hacemos pensando en proyectos.

MÁS EN POLÍTICA...