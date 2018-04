El congresista Richard Arce (Nuevo Perú) aseguró que no tuvo “ningún tipo de negociación” con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cuando se reunió con él en el marco del segundo proceso de vacancia.

“No hubo ningún tipo de negociación que no solamente rechazo, sino condeno. Al contrario, fue una reunión muy transparente con la presencia de los alcaldes, donde encaramos la ausencia de parte del Gobierno en Apurímac”, sostuvo Arce en diálogo con El Comercio.

Anoche, en una entrevista con CNN en español, el ex mandatario reveló que el último legislador no oficialista con el que se reunió antes de renunciar fue Richard Arce.

Kuczsynski precisó que esta cita se llevó a cabo en el marco de los proyectos de la región del parlamentario.

“El último congresista que me vino a ver fue Richard Arce de Apurímac. […] Es absolutamente normal que un Poder Ejecutivo y el Legislativo se entiendan por los proyectos de cada región", manifestó el ex presidente.

Richard Arce explicó que fue de público conocimiento el hecho de que se haya reunido con Kuczynski y detalló que la conversación que sostuvo con él se llevó a cabo en Palacio de Gobierno.

Finalmente, el legislador cuestionó que el ex jefe del Estado haya dicho que el indulto humanitario a Alberto Fujimori no fue negociado, pese a que con las conversaciones “sin editar que se están empezando a difundir se compromete seriamente al ex mandatario”.

Arce remarcó que, en su opinión, esto influenciará en la decisión que tome la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH).