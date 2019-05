Arce: "Lo que pretenden es descalificar política sobre equidad de género"

El vocero de la bancada Nuevo Perú, Richard Arce, consideró hoy que la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo, programada para este jueves, tiene por objetivo "descalificar la política pública que promueve la equidad de género como un principio de la formación de nuestros niños". Esto en alusión a las bancadas Fuerza Popular y Partido Aprista, promotoras de la iniciativa.

"No se justifica, hemos votado en contra, pero ellos tienen los votos mayoritarios", añadió el legislador.

Richard Arce sí consideró que la ministra debía responder por problemas estructurales de la educación en el país, pero recordó que existe un pliego interpelatorio al cual la ministra tiene que ceñirse.

"En el tema educativo hay un sinfín de problemas [..] el porcentaje del PBI que se destina al sector es marginal, en comparación con el resto de Latinoamérica. Y si entramos al detalle de los problemas estructurales, es bastante complejo", comentó en comunicación con este Diario.

—"Espero que no haya maltrato"—

El legislador Arce fue uno de los miembros de la Comisión de Defensa que el pasado lunes defendió la actuación de los miembros de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), al considerar que estaban siendo maltratados por su actuación en la diligencia de allanamiento y detención del ex presidente Alan García.

Consultado si creía, como advirtió el ministro del Interior Carlos Morán, que la ministra Pablo podría enfrentar una situación similar, Arce dijo que esperaba que no. En todo, caso explicó que no hay condiciones para que eso ocurra, pues Pablo se presentará ante el pleno y no ante una comisión.

"Espero que no, sería una descalificación para el propio Congreso de la República. Mañana [la presentación] será en el pleno y hay un marco que son las preguntas del pliego", comentó.