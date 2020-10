El cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, fue trasladado desde su vivienda en San Isidro a la sede de la Prefectura, en el Cercado de Lima, como parte de una orden de detención preliminar por siete días en su contra, en el marco de la investigación que sigue el Ministerio Público por sus contrataciones en el Ministerio de Cultura.

Al igual que las exfuncionarias Karem Roca y Mirian Morales, Cisneros salió enmarrocado y portando un chaleco con la palabra ‘detenido’. Asimismo, haciendo uso de mascarilla y protector facial, como parte de las medidas para evitar el contagio de coronavirus (COVID-19).

“Muy tranquilo y confiando en Dios. Soy inocente y lo voy a probar. Siempre dando la cara", fueron sus palabras a la prensa al salir de su vivienda.

El compositor subió a un vehículo color negro con lunas polarizadas, que lo trasladó la Prefectura.

Esta diligencia se cumple tras la orden de detención preliminar aprobada por la juez Sonia Bazalar, y que incluye a Patricia Dávila, Diana Tamashiro, Mauricio Salas, Liliana Chaname, Lincoln Matos y Aurora Quiñones.

Todos ellos forman parte de la investigación a los contratos que firmó Cisneros con el Ministerio de Cultura en la administración del presidente Vizcarra, por los principales delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

Juan Badilla, abogado de Richard Cisneros, informó que se ha entregado el pasaporte del compositor, para “que no quepa ninguna duda” de que cumplirá con las disposiciones que se den.

“Esto [detención preliminar] se basa en el peligro procesal que podría tener mi patrocinado, situación que hemos demostrado que no existe. La defensa ha entregado los pasaportes del señor Cisneros con la finalidad de que no quepa ninguna duda [de] que él va a cumplir con todo lo que estipular la fiscalía y el juzgado. Él no tiene ningún motivo por qué fugar porque es inocente”, afirmó en diálogo con RPP.

