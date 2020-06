Con 14 votos a favor, la Comisión de Fiscalización aprobó invitar desde esta semana a ocho funcionarios públicos y personas que participaron en la campaña electoral de Peruanos Por el Kambio (PPK) del 2016. Ellos fueron mencionados el último viernes por Richard Cisneros durante su presentación en el Congreso.

La comisión citará esta semana al menos a cuatro de los nombrados, según dijo el congresista Edgar Alarcón [presidente de la Comisión de Fiscalización], para continuar con las indagaciones de los nueve contratos por S/175.400 firmados entre Cisneros y el Ministerio de Cultura desde el 2018 hasta abril de este año.

Según Alarcón, la comisión programará para el jueves o viernes la participación de: Mirian Morales, secretaria general del despacho presidencial; Karem Roca, asistente administrativa del despacho presidencial; Máximo San Román, exasesor ad honorem del expresidente Pedro Pablo Kuczynski; la empresaria Susana De la Puente; el congresista y exfuncionario de la PCM Daniel Olivares; y el asesor presidencial Óscar Vásquez.

Además, se volverá a citar a Jorge Apoloni, exsecretario general del Ministerio de Cultura y actual funcionario de Proinversión; y a Patricia Balbuena, exministra de Cultura y actual viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). El viernes, ambos pidieron la reprogramación de los interrogatorios.

Las razones

El Comercio informó que Richard Cisneros se reunió se reunió el 28 de junio del 2018 con Mirian Morales en Palacio de Gobierno; el 12 de octubre del 2018 con Karem Roca en la misma sede; el 14 de setiembre del 2018 con Patricia Balbuena en el despacho del Ministerio de Cultura; y el 28 de setiembre del 2017 con el exministro de Cultura Salvador del Solar.

“He ido a Palacio en tres oportunidades: para ver al ingeniero San Román, la segunda oportunidad fue para hablar con Mirian Morales y la tercera oportunidad fue para visitar a Karem Roca. Entré oficialmente, por la puerta de Desamparados”, confirmó el viernes Cisneros.

Patricia Balbuena, exministra de Cultura y actual viceministra en el Midis

La exministra Patricia Balbuena no acudió a la citación de la Comisión de Fiscalización por el caso Richard Swing. (Foto: GEC)

Los congresistas acordaron volver a citar a la exministra Patricia Balbuena para que detalle los dos contratos que se firmaron con Richard Cisneros durante su gestión, la primera que realizó los pagos por los servicios requeridos.

Cisneros declaró que fue contratado “para potenciar los espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura. El trabajo consistió en “potenciar” diferentes espacios del ministerio, como el auditorio Los Incas, la Torre Kuélap, la Sala Mochica, la Sala Paracas, el hall interno y externo, y espacios que según él “estaban mal implementados”.

Los servicios contratados por la Secretaría General del Ministerio de Cultura.

Sin embargo, Cisneros declaró que habría realizado una actividad adicional para el ministerio: un concurso llamado “Perú presente”, con la participación de clubes departamentales. Por otro lado, dijo que realizó un proyecto llamado “Perú, yo te amo”, le conversó a Balbuena sobre él y aunque “la exministra quedó cautivada, no llegó a más”.

El cantante dijo también a los congresistas que con Balbuena “ya habíamos conversado en la asunción de mando en Palacio, sabía de mi voluntad de potenciar lo que consideraba estaba olvidado, y me convoca para realizar esa ayuda y asesoría para desarrollar una actividad, y se desarrolló Perú presente”.

La exministra de Cultura declaró días atrás a El Comercio que sí conversó con Richard Cisneros durante su gestión, pero negó tener algún vínculo previo o posterior con el protagonista del caso ‘Swing’. “Lo he conocido ya en el marco del proceso por una orden de servicio. He conversado con él una vez, recuerdo, y aproveché para precisarle la perspectiva de lo que estaba buscando”, dijo la exministra.

Jorge Apoloni, exsecretario general del Ministerio de Cultura y secretario general de Proinversión

Jorge Apoloni. (Foto: Midis)

La citación a Jorge Apoloni se da debido a que, según Cisneros, sus servicios en el ministerio fueron requeridos vía correo electrónico por la Secretaría General del sector, que en el 2018 estaba a cargo de Apoloni. Sin embargo, el cantante no detalló quién envió el email mencionado. “Conozco a Jorge Apoloni porque fui requerido para presentar una cotización y para desarrollar una orden de servicio”, dijo.

Apoloni declaró a Perú 21 que él requirió el servicio de Cisneros y no la entonces ministra Balbuena. Sin embargo, que todas las respuestas de la indagación las daría ante la fiscalía.

Mirian Morales, secretaria general del despacho presidencial

Mirian Morales. (Foto: Alonso Chero)

Mirian Morales será citada a la Comisión de Fiscalización debido a que Cisneros, según su declaración del viernes ante el Congreso, acudió donde ella cuando Martín Vizcarra ya ocupaba la presidencia de la República. Afirmó que se presentó para integrar el grupo de asesores del mandatario y para proponerle un proyecto para darle autonomía al sector deportes del Ministerio de Educación.

“Yo fui a buscar a la señora Mirian Morales porque quise hablar con ella...nosotros nos conocimos en el coctel de celebración del primer gabinete de Vizcarra. Intercambiamos ideas, estuve en la juramentación también invitado por ser parte de una campaña donde hemos trabajado arduamente. Al conversar con Morales tenía dos proyectos: uno para ser parte del grupo de asesores presidenciales de Vizcarra. Tuvimos una reunión donde le expliqué algo de lo que conocía, de mi experiencia en marketing político, liderazgo transformador, pero no me tomaron porque había que tener un título y eso bloqueó mi trabajo”, dijo Cisneros.

Máximo San Román, exasesor ad honorem del expresidente Pedro Pablo Kuczynski

Richard Cisneros señaló a San Román como su vínculo con Palacio de Gobierno. (Foto: GEC)

El empresario Máximo San Román será uno de los próximos invitados a la Comisión de Fiscalización debido a que Richard Cisneros lo señaló como la persona que lo citó, por primera vez, en Palacio de Gobierno.

“La primera vez que voy a Palacio de Gobierno fue para acudir a un llamado del ingeniero [Máximo] San Román, asesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski. No recuerdo si fue uno o dos días antes de la primera moción de vacancia en su contra”, dijo Cisneros.

Además, mencionó que San Román lo convocó porque “conoce de mis aptitudes de marketing político para tratar de ayudar al presidente en desarrollar una asesoría, consultoría, que fue ad honorem y desarrollé en vivo y en directo”. Aunque no ahondó en qué tipo de asesoría habría hecho, comentó que grabó un audio porque el entonces presidente no estaba disponible en ese momento.

Sin embargo, el mismo día, San Román declaró a ATV Noticias que no conoce a Cisneros. "No lo puedo creer, yo nunca lo he conocido a este individuo, yo nunca lo he presentado, yo no lo puedo creer”, dijo. Además, que la presencia de Cisneros en Palacio de Gobierno se dio por su cercanía con las secretarias de Martín Vizcarra, como Karem Roca.

“Yo compartía una oficina con Martín [Vizcarra], había una sala de la secretaria que nos atendía. Cuando Martín deja el Ministerio de Transportes toma la oficina de Carlos Moreno, ahí es que conozco a Karem [Roca] y a su otro asesor, pero a ese señor no. Él ha ido a visitarlas a ellas, no sé por qué tiene que mencionarme a mí”, agregó.

Karem Roca, asistente administrativa del despacho presidencial

La funcionaria Karem Roca será citada por la Comisión de Fiscalización debido a que Richard Cisneros declaró que conversó con ella sobre “temas de relaciones públicas”. Sin embargo, debido a que ella no tenía injerencia en esos temas, solo lo recibió “por cortesía y el hecho de conocernos desde campaña".

Como se informó, Roca trabajó como asistente de Vizcarra en la campaña presidencial y, según comentó, lo conoce desde Moquegua.

Días atrás, la funcionaria dijo a El Comercio que recibió a Cisneros por cortesía: “Richard llega a Palacio porque solicita una cita y como nosotros lo conocemos desde la campaña, optamos por recibirlo. Porque en realidad, nosotros recibimos a todos. Pero vino a ofrecer sus servicios, como relaciones públicas y esos temas. Pero no prospera, porque yo no era la persona indicada”, declaró. Según dijo, no trasladó el pedido a otra área.

Susana De la Puente

La empresaria Susana De la Puente será otra de las personas a citar por la comisión debido a las declaraciones hechas por Richard Cisneros. Según dijo, “De la Puente, a través de Patricia Miloslavich" es quien lo lleva al “grupo de mítines cierre”. Descartó que haya sido bajo recomendación del presidente Vizcarra.

Cisneros detalló que participó en la campaña presidencial del 2016 de Pedro Pablo Kuczynski como el encargado de trabajar dos canciones para la segunda vuelta electoral.

“No he recibido ningún aporte porque fue ad honorem, fui el que creó la canción, la grabó, hizo los discos y el USB se lo entregué a De la Puente, a quien conocí en la oficina de Barcelona –oficina de la campaña– y en la oficina de Miraflores, y su departamento. Fue mi aporte para la campaña. Yo fui con la idea a la oficina de Miraflores y ahí se encargaba la jefa del tema musical, Patricia Miloslavich, pero era subordinada a De la Puente. Creé un vals y un festejo. A través de ella conseguí entrevistarme”, declaró Cisneros.

Menciones a Salvador del Solar y al congresista Olivares

Otras personas mencionadas por Richard Cisneros fueron el exprimer ministro Salvador del Solar y el actual congresista del Partido Morado Daniel Olivares. Debido a esto, la congresista Carolina Lizárraga, de la misma bancada, solicitó que se pueda citar al parlamentario.

“Yo visité al ministro de esa época, que era el señor Salvador del Solar, y tuve una reunión técnica para presentar un proyecto a nivel nacional: ‘Perú, yo te amo’. Lamentablemente ese proyecto no se llevó a cabo. Visité la Presidencia del Consejo de Ministros y con el mismo proyecto visité al congresista actual Daniel Olivares, que era el encargado de la comunicación social de la PCM”, dijo Cisneros.

#CasoSwing | Richard Cisneros menciona las visitas que realizó al despacho de Cultura y la PCM.@Politica_ECpe pic.twitter.com/d9LMhZeD5L — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) June 12, 2020





Dijo que la reunión que tuvo con Del Solar fue corta, de unos 15 o 20 minutos. “No tengo amistad con él ni me he vuelto a comunicar con él”, agregó Cisneros.

Sobre las reuniones, Del Solar dijo a El Comercio días atrás que sí recibió al cantante, aunque recalcó que el encuentro fue breve, como también lo dijo Cisneros.

“Recibí por breves minutos al señor Cisneros en el Ministerio de Cultura. Se presentó como un cantante y compositor que buscaba participar en actividades culturales. Mi recomendación fue que estuviera atento a las convocatorias a concursos artísticos que por entonces se preparaban en el sector. No sé si llegó a presentarse a alguna. Por lo demás, es de público conocimiento que no hubo ningún vínculo contractual con el señor Cisneros durante mi gestión al frente del Ministerio de Cultura”, declaró Del Solar.

Además, que fue el propio cantante quien solicitó la cita. “Si no recuerdo mal, estuvo pidiendo una cita para exponer un proyecto artístico, señalando que había apoyado en la campaña [de PPK en el 2016]. Se lo recibió amable pero brevemente. Y, como le digo más arriba, nunca hubo contratación alguna”, declaró el exministro.