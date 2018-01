El juez Richard Concepción Carhuancho señaló hoy que las autoridades respectivas están tomando las medidas adecuadas para resguardar su seguridad ante eventuales represalias que podrían tomar contra él y su familia.

"En verdad es un tema reservado, pero sí, se están adoptando las acciones para reforzar mi seguridad", manifestó en Ideeleradio.

El juez agradeció a Seguridad del Estado porque ha realizado acciones efectivas para reforzar su seguridad personal y la de su familia. También expresó su gratitud al Poder Judicial. "Debo agradecer al propio presidente del Poder Judicial que ha tenido la gentileza de preocuparse por mi seguridad adoptando medidas ya concretas para que esto se efectivice", dijo.

En la víspera, el Poder Judicial informó que una comisión adoptó, tras una evaluación, medidas para reforzar el resguardo con el que ya cuenta el juez y su familia.

En otro momento, Richard Concepción Carhuancho sostuvo que no se aferra a su actual cargo en la Sala Penal Nacional. “Soy muy consciente de que soy titular en el distrito judicial de El Santa y que tengo la confianza del Consejo Ejecutivo para estar en la Sala Penal Nacional, pero también soy consciente que eso en cualquier momento puede terminar", indicó.

No obstante, precisó que "mientras esté en el cargo me debo a la majestad del cargo”. Agregó que todavía no ha evaluado participar en el concurso organizado por el Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar a los jueces titulares de la Sala Penal Nacional.

​El magistrado puntualizó que un juez de investigación preparatoria tiene igual importancia y rango que un juez de juzgamiento.

Dijo que si bien el juez de investigación preparatoria interviene en los primeros momentos del proceso penal resolviendo algunas medidas cautelares como la prisión preventiva, en determinados casos puede resolver el fondo del asunto, por ejemplo puede dictar sentencias de terminación anticipada.