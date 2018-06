El juez Richard Concepción Carhuancho se pronunció este domingo sobre la recusación en su contra por parte de Ollanta Humala y Nadine Heredia, la que podría sacarlo del caso. Precisó que no está en contra de que haya un cambio del magistrado a cargo de la investigación preparatoria, pero consideró que se debe dar por causas regulares.

"No estoy en contra en que haya cambio de juez, pero tiene que ser por causas regulares. El Tribunal Constitucional en otros casos no ha apartado a los jueces", dijo en entrevista con el programa de TV "Panorama".

El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria señaló que cuando el TC resolvió el hábeas corpus a favor de los Humala, "omitió" pronunciarse sobre los jueces que habían sido demandados, como él. Para Concepción Carhuancho, el tribunal debió hacerlo porque existen precedentes.

"A pesar que el tribuno Ernesto Blume [presidente del TC] dijo que no se iba a lavar las manos, omitió pronunciarse sobre algo trascendental: omitió pronunciarse sobre los jueces que habían sido demandados en ese caso, si debían continuar en el caso o si debían ser apartados. No ha dicho nada sobre ese tema. A pesar de que yo tengo numerosos precedentes del Tribunal Constitucional en donde ha declarado fundado ese hábeas corpus por defectos en la motivación y, sin embargo, de manera expresa no ha apartado a los jueces", precisó.

El magistrado de la Sala Penal Nacional reiteró su posición en contra del fallo del Tribunal Constitucional que revocó la prisión preventiva de Humala y Heredia en abril pasado. Remarcó que esta decisión pone en riesgo la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y que "cambia las reglas del juego".

"Estoy en desacuerdo no por razones personales, sino por razones institucionales porque prácticamente con esta sentencia el TC ha cambiado las reglas de juego respecto a los estándares exigidos para un proceso de hábeas corpus y para dictar prisión preventiva. Además, a mi modo ver ha puesto en serio riesgo la lucha contra la corrupción y el crimen organizado", dijo.

MÁS EN POLÍTICA: