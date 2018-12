El juez Richard Concepción Carhuancho afirmó que el balance del 2018 ha sido positivo porque ha permitido descubrir que detrás del sistema de justicia existían actos de corrupción y se ha identificado a una nueva generación de operadores en este sistema que están intentando hacer las cosas diferente.

“Creo que el balance es positivo porque ha permitido descubrir los bolsones de presunta corrupción que existe en el sistema de justicia y ha permitido identificar a una nueva generación de operadores de justicia, tanto en el ámbito del Ministerio Público y del Poder Judicial”, aseveró en entrevista con Canal N.

Richard Concepción Carhuancho indicó que son estos nuevos personajes los que están “tratando de hacer las cosas de manera diferente”. “Están realizando su actividad con bastante rigurosidad técnica, con bastante probidad e independencia”, opinó.

El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional no dudó en destacar la labor de algunos de estos operadores, como las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes tienen a su cargo la investigación a la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Siempre lo he dicho y no he dejado de reconocerlo. En el Perú tenemos una nueva generación de magistrados. He resaltado siempre la labor del fiscal (Juan) Carrasco en Chiclayo, la labor de las fiscales del Callao, las doctoras Castro y Sánchez que tienen a su cargo la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto, y también he destacado la labor del coronel PNP Harvey Colchado, quien ha tenido a su cargo también la investigación de este caso”, agregó.

El magistrado evitó comentar sobre el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, porque tienen a su cargo diversos casos que están siendo investigados por él, como el de Keiko Fujimori.

Concepción Carhuancho precisó que esta nueva generación de operadores lo que está haciendo es “cumplir a cabalidad su función”, la cual es compleja porque indaga en casos de criminalidad organizada.

“Lo que ocurre es que tanto en el Sistema de Corrupción de Funcionarios como en la Sala Penal Nacional, no se ven delitos comunes, se ven casos complejos, se ven casos de criminalidad organizada, en donde se está investigando presuntas organizaciones criminales”, acotó.