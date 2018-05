El juez Richard Concepción Carhuancho brindó una entrevista a El Comercio y aseguró que la defensa del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia tenían "pleno conocimiento" de que decidió otorgar un plazo para la desposesión del bien, mas no para suspender la incautación por 30 días. Afirmó que no congeló y luego reactivó la orden.

"La medida de incautación que dictó mi despacho se mantiene vigente. Jamás di marchas ni contramarchas. Es inexacto que se diga que un día, inicialmente, di una medida de incautación de ese bien, que luego la dejé sin efecto y que luego la reactivé", precisó a este Diario.

El magistrado mostró las notificaciones enviadas a través de las casillas electrónicas a las defensas de Ollanta Humala y Nadine Heredia a las 10:25 de la noche. Estas, según sus documentos, fueron recibidas a las 10:28 de la noche.

Minutos después, la secretaria de su despacho llamó al abogado César Nakasaki al número con el que se encuentra acreditado en el proceso, según mostró en el reporte de llamadas. Al no contestarle, dispuso a enviarle un mensaje de texto. "Buenas noches doctor, del expediente 249-2015-40. La resolución N° TRES de fecha 07/05/2018 ha sido notificado a la casilla electrónica", le escribió a las 10:44 de la noche, sin recibir respuesta.

"Efectuando las revisiones de las casillas electrónicas, la defensa técnica de Humala fue notificada a las 10:28pm y lo abre el 8 de mayo a las 8:32am. En el caso de Heredia Alarcón, recibe la notificación a las 10:28 de la noche. Hasta ahora tiene el estado como no leído. No lee la notificación", explicó el juez de la Sala Penal Nacional.

"Quiero dejar claro que el juzgado solamente está en la obligación de notificar por casilla electrónica porque se entiende que deben estar atentos a esta. Al margen de eso, se le ha llamado por teléfono e incluso se le ha enviado un mensaje de texto al teléfono del abogado Nakasaki. [...] con lo cual tenían pleno conocimiento", concluyó.

