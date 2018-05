El juez Richard Concepción Carhuancho ha sido blanco de críticas por parte del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, así como de sus abogados y algunos expertos, debido a la incautación de la vivienda de la pareja. Él niega que haya retrocedido en su decisión.

— El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha dicho que las “marchas y contramarchas” generan una mala imagen de los jueces. ¿Qué pasó con la incautación a los Humala?

Respeto lo dicho por el presidente del Poder Judicial, pero es inexacto. Soy firme en mis decisiones. Jamás di marchas ni contramarchas. Es inexacto que se diga que un día, inicialmente, di una medida de incautación, que luego la dejé sin efecto y que luego la reactivé. Falso. La medida de incautación sigue tal cual está.

— Suspendió la incautación y luego resolvió que esto carecía de efecto porque ya habían dejado la casa.

El 7 de mayo, el abogado César Nakazaki [defensor de Humala y Heredia] solicita un plazo para que puedan desocupar dicho bien inmueble, con su familia. Ojo: plazo para desocuparlo. En ningún momento me pidió dejar sin efecto la incautación. Atendí este pedido y decido concederle el plazo de 30 días.

— ¿Decidió dar dicho plazo para que se detenga la desposesión y saquen sus bienes, sin congelar la incautación?

En ningún momento con esta decisión he dejado sin efecto la incautación porque esta medida sigue vigente. Lo único que decidí, atendiendo que estaba en plena ejecución, fue suspender ese acto de desposesión por 30 días. Luego procedo a notificar vía casilla electrónica a la defensa de los dos investigados, a Humala y Heredia.

— ¿Confirmó que la defensa de los Humala recibió la notificación?

El juzgado solamente está en la obligación de notificar por casilla electrónica, porque se entiende que deben estar atentos. Al margen de eso, se les ha llamado por teléfono dos veces e incluso se les ha enviado un mensaje de texto al teléfono del abogado Nakazaki.

— ¿Qué pasó después, cuando ordena que la suspensión carece de objeto?

Al día siguiente la fiscalía me informa que la desposesión de ese bien ya se había consumado a la 1:50 a.m., habiéndose entregado las llaves a Pronabi para su administración. Como ya lo habían desocupado y este ya estaba en posesión de Pronabi, la suspensión carecía de objeto. Porque esta fue dada solamente con el objeto de facilitar la desocupación de dicho inmueble. Nada más. Con ese objeto fue dada.

— Los abogados –e incluso Duberlí Rodríguez– están diciendo que dio marcha atrás...

Solamente le doy los datos objetivos que tengo. Es decir, ellos [la defensa] tenían conocimiento. Se les comunicó por todas las vías desde el día anterior. El objeto de suspender la ejecución fue darles tiempo para que desocupen. Jamás me pidieron dejar sin efecto la incautación.

— Ha quedado como un juez que da marcha atrás por las críticas.

Yo había decidido no salir a los medios para evitar ser recusado por las partes. Ahora lo estoy haciendo porque hay una desinformación sobre todo lo que ha acontecido y se pretende caricaturizarme. Escucho todas las opiniones con el debido respeto, pero creo que existe una campaña de demolición en mi contra.

— El ex presidente Ollanta Humala ha dicho que es una venganza por el fallo del Tribunal Constitucional que los dejó en libertad.

Lo niego enfáticamente. Examiné si el pedido de la fiscalía cumplía con los presupuestos y entendí que sí. Por eso la dicté. Solo me he guiado por un criterio técnico jurídico.

— Cada cierto tiempo se conocen de planes contra su vida desde la cárcel o amenazas, ¿ha recibido más?

Mi esposa acaba de llamarme [ocurrió antes de empezar la entrevista] y dice que ha recibido una llamada de un número desconocido, con un fondo musical de procesión. Es parte del trabajo. Estoy dispuesto a todo. A lo único que me anima es a actuar con responsabilidad y respetando el debido proceso de los investigados.