El juez Richard Concepción Carhuancho negó este miércoles haber dado marchas y contramarchas en sus decisiones judiciales sobre la incautación de la vivienda del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, quienes son investigados por presunto lavado de activos.

“Yo no he dado marchas ni contramarchas, lo reitero. La incautación sigue tal cual está. Yo soy firme en mis decisiones, punto. Lo único que ha habido es un tema de ejecución, nada más”, refirió Richard Concepción Carhuancho en diálogo con ATV.

Como se informó, el juez fue cuestionado debido sus resoluciones de incautación de las viviendas, autos y cuentas bancarias vinculadas a la pareja Humala-Heredia. El inmueble que más generó controversia fue la vivienda ubicada en la calle Fernando Castrat, en Surco.

Y es que la madrugada del martes, el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia desalojaron su casa y, horas más tarde, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la suspensión por 30 días de la incautación de ese inmueble. No obstante, el magistrado luego dejó sin efecto esta última la decisión.

Una de las críticas sobre este caso provino del propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien refirió que eran preocupantes “las marchas y contramarchas” porque generaban una “mala imagen” sobre las decisiones de los jueces.

“Respeto la opinión del presidente del Poder Judicial, pero me parece necesario hacer un esclarecimiento, yo en ningún momento he ido en marchas y contramarchas. Jamás, quiero ser enfático. Yo dicté la incautación y la decisión sigue firme”, expresó el juez Richard Concepción Carhuancho.

El juez justificó su medida argumentando que uno de los abogados del ex presidente llegó hasta su despacho a pedir un plazo mayor para que la familia puede dejar su hogar.

“Yo expido la decisión a las 10.30 p.m., en la que dejo en claro que la incautación sigue en pie, pero que tenían 30 días para desalojar”, indicó.

En ese contexto, Richard Concepción Carhuancho sostiene que tras la emisión de la resolución el fiscal a cargo del caso le comunica “que ya se había ejecutado todo”. “Entonces perdió objeto ese plazo. Si ya había salido, perdió sentido, por lo que continuaba con todo su trámite”, replicó.

Asimismo, el juez dijo estar tranquilo con su conciencia, puesto que “lo único que yo he hecho es atender un pedido del fiscal, he evaluado el caso y he emitido la decisión judicial correspondiente con arreglo a la Constitución y la ley”.

Finalmente, el magistrado de la Sala Penal Nacional descartó hacer una "justicia selectiva". "Creo que no solamente un grupo de personas tiene garantías procesales. Lo tienen todos los ciudadanos", indicó.



