Conforme a los criterios de Saber más

La figura de Richard Rojas García en el entorno de Perú Libre y el presidente Pedro Castillo fue creciendo entre la campaña electoral y el gobierno del docente: de ser parte de equipo de comunicaciones en primera vuelta pasó a ser jefe de campaña en la segunda; y ya en la gestión gubernamental vigente ha escalado hasta ser designado embajador del Perú en Venezuela.

Sin embargo, un pedido de la fiscalía al Poder Judicial puede implicar un revés en las pretensiones del gobierno en torno a Rojas y su rol como embajador. El fiscal provincial Richard Rojas Gómez ha solicitado que se ordene contra el también dirigente de Perú Libre 12 meses de impedimento de salida del país en el marco de una investigación por lavado de activos en la que está implicado junto a Vladimir Cerrón, secretario general de la agrupación, esta misma y otros de sus integrantes.

1. ¿Qué le imputa la fiscalía?

Según el requerimiento fiscal al que accedió El Comercio, Richard Rojas y otras 20 personas pertenecerían a una organización criminal constituida dentro de Perú Libre, que habría defraudado al Estado mediante actos de conversión, transferencia y ocultamiento de activos provenientes de actividades vinculadas a hechos de corrupción a nivel nacional, dándoles apariencia legal a través del citado partido. Ello con dos objetivos: financiar campañas políticas “hasta la actualidad” y financiar gastos en torno a procesos judiciales de miembros de la citada organización, principalmente de Vladimir Cerrón.

También se le vincula al Caso Los Dinámicos del Centro. Esto porque “a pesar de no ser funcionario ni servidor público de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de Junín, Richard Fredy Rojas García habría colaborado o participado en la ‘promoción, colocación, remoción y favorecimiento’ de diversas personas, a fin de que estas fueran beneficiadas con puestos de trabajo” dentro de la referida dirección, hechos vinculados al irregular trámite y emisión de licencias de conducir y a la coordinación de fondos para el partido “aprovechándose de las empresas y proveedores de la región Junín”.

Parte del documento con el pedido fiscal contra Richard Rojas. (Captura)

La fiscalía recuerda que Richard Rojas es un hombre de confianza de Vladimir Cerrón y dirigente de Perú Libre, por lo que “tendría conocimiento y participación” sobre ilícitos penales. Apunta que el anunciado embajador pretendió realizar el cobro de transacciones financieras de Cerrón, se habría beneficiado con dinero maculado e incluso no se descarta que haya actuado para ocultar el origen de los citados fondos.

En el caso también están implicados Arturo Cárdenas, dirigente no habido tras una orden de prisión preventiva, y los congresistas Guido Bellido y Waldemar Cerrón.

2. ¿Por qué para la fiscalía es importante su permanencia en el Perú?

Para la fiscalía, la permanencia de Richard Rojas en el país es indispensable y necesaria, a fin de que concurra las veces que el despacho fiscal lo requiera para el desarrollo de diligencias. También advirtió que el investigado generó retraso y demora para los actuales fiscales por no haber designado a su abogado defensor, no señalar su domicilio procesal y, entre otros aspectos, no presentar documentación contable solicitada del período del 1 de enero del 2008 al 10 de setiembre del 2021.

Asimismo, el requerimiento fiscal señala que la documentación contable que deberá presentar el investigado Rojas García “motivará la elaboración de una pericia contable financiera de las cuentas del mencionado investigado, lo cual permitirá esclarecer los hechos imputados en su contra por el delito de lavado de activos”. También que “se deberá analizar la diversa información relacionada al secreto de sus comunicaciones en todos sus ámbitos”.

Además, la fiscalía resalta la necesidad de la concurrencia de Rojas, quien milita en Perú Libre desde octubre del 2017, para su declaración indagatoria al existir contradicciones entre declaraciones dadas a la prensa por él y la nueva información obtenida.

Parte del documento con el pedido fiscal contra Richard Rojas. (Captura)

3. ¿Se ha oficializado ya su designación como embajador?

Hasta el momento, la cancillería solo ha informado que el gobierno de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo para que Richard Rojas sea nuevo embajador peruano. El excanciller Allan Wagner explicó a El Comercio que ello se refiere al hecho de estar de acuerdo con la propuesta; sin embargo, recordó que aún no se ha oficializado el nombramiento a través de una resolución suprema con las firmas del presidente Pedro Castillo y el canciller Óscar Maurtua.

“Para que sea oficial, la resolución suprema que lo nombra tiene que ser publicada en El Peruano. Si no, es simplemente una decisión, no es una cosa oficial”, manifestó Wagner.

En la misma línea, Carlos Pareja, exembajador del Perú en Estados Unidos, indicó a este Diario que la designación de un embajador solo es oficial cuando la respectiva resolución suprema es publicada; de lo contrario, no hay nombramiento. “El beneplático implica que el gobierno venezolano está conforme con la designación. Ahora es un embajador designado, pero no no nombrado”, subrayó.

4. ¿Cómo quedaría su nombramiento si el PJ accede al pedido fiscal?

Wagner refirió que el gobierno tendría que retroceder en su decisión sobre Richard Rojas en caso el Poder Judicial acepte el requerimiento de impedimento de salida del país solicitado por la fiscalía.

“Es el Estado peruano el que tendría que cumplir un mandato judicial. Y por consiguiente, queda en nada”, manifestó. En otro momento, recalcó: “Si el Poder Judicial accede al pedido del Ministerio Público y determina que no puede salir del país, sencillamente el ministerio [de Relaciones Exteriores] tendrá que dejar sin efecto lo que haya avanzado. Ahí lo que prima es la ley peruana […] Si el juez determina que este señor debe permanecer en el Perú por las razones que ha presentado el Ministerio Público, eso tiene que cumplirse y se acabó, no hay nada que hacer”.

El mismo parecer tuvo Pareja, también exembajador del Perú en España, Suiza y Chile. Resaltó que el Gobierno no podría oficializar el nombramiento de darse la referida decisión judicial. “Es un impedimento interno, la resolución impediría que el Gobierno pueda proceder al nombramiento”, señaló y, en base a la realidad, dijo esperar que Rojas no sea designado.

5. ¿Le alcanza la inmunidad diplomática debido al beneplácito?

De acuerdo a Wagner, no, porque dicha inmunidad se tiene una vez en funciones y ante el Estado en el que un representante está acreditado. La finalidad de dicha institución en el derecho diplomático, acotó, tiene por finalidad permitir que el agente diplomático pueda cumplir las funciones que le han sido encomendadas.

“Uno no tiene inmunidad diplomática frente a su propio Estado. La inmunidad diplomática se tiene ante el Estado en el cual uno está acreditado para efectos propios de la función que se desempeña […]”, precisó.

Pareja también sostuvo que la inmunidad y los privilegios de los embajadores se aplican en el país en el que están acreditados o han sido designados. “Una vez que un embajador llega a un país, se acredita, presenta sus credenciales al presidente del país y una vez que sus credenciales han sido aceptadas se aplican la inmunidad y los privilegios diplomáticos en ese país. Pero esos privilegios no son extensivos a ningún otro país ni tampoco al Perú”, explicó. “Incluso si mañana lo nombraran, sale en El Peruano la resolución, mientras él no vaya a Venezuela y presente sus credenciales no tiene inmunidad ni privilegios en ese país”, insistió.

Cabe recordar que la propuesta del gobierno para que Richard Rojas sea embajador de Venezuela vino luego de que Panamá no aceptara al operador de Vladimir Cerrón como representante diplomático de nuestro país. El caso del militante de Perú Libre se enmarca en las designaciones de embajadores que no son diplomáticos de carrera, para lo cual también existen requisitos según la Ley del Servicio Diplomático de la República.

(Captura)

VIDEO RECOMENDADO

La presidenta del Congreso conversó con El Comercio antes de su primera reunión con Mirtha Vásquez.

TE PUEDE INTERESAR