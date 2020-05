El primer ministro Vicente Zeballos aseguró que el Gobierno tiene la mejor disposición para otorgar la información que se requiera a fin de que se esclarezcan los hechos en torno a las cuestionadas contrataciones del cantante Richard Cisneros o ‘Richard Swing’ con el Ministerio de Cultura (Mincul). En esa línea, confirmó que el Ministerio Público investiga el caso.

Por ello, se expresó a favor de que “se sancione si es que hubiera lugar a responsabilidad alguna”. “Ya está interviniendo el Ministerio Público para investigar de manera objetiva los acontecimientos que se han dado entorno a este lamentable caso y esperamos que se esclarezca por la salud del país y sobre todo por la transparencia que tiene que haber en todo el sector público”, añadió.

Respecto a las indagaciones del Ministerio Público, Cisneros respondió a El Comercio este domingo: “Hasta el momento no he recibido notificación alguna, por supuesto que estoy con toda la disponibilidad para aclarar las órdenes de servicio. Me parece lo más pertinente para demostrar en esa instancia que en mi caso hay más mentiras que verdades”.

El último viernes, también en diálogo con este Diario, ‘Richard Swing’ defendió los servicios que brindó al Ministerio de Cultura en los dos últimos años por más de S/175 mil, al sostener que estos se realizaron “dentro del marco de la legalidad”. Como se ha informado, el más reciente contrato –que finalmente fue resuelto– fue por charlas motivacionales para funcionarios de la entidad, en medio del estado de emergencia por el coronavirus y por un monto de S/30.000.

Zeballos declaró a la prensa la mañana del domingo antes de abordar un vuelo rumbo a Piura para evaluar las acciones frente al coronavirus. Dijo, además, que las charlas motivacionales de Cisneros a funcionarios del ministerio fueron virtuales y que la ciudadanía puede solicitarlas a través del acceso a la información pública.

En tanto, se refirió a la reciente renuncia de la antropóloga Sonia Guillén al Ministerio de Cultura y la designación del escritor y diplomático Alejandro Neyra como nuevo titular del sector. Destacó que el ministro “goza de una indiscutible proyección académica y profesional, que obviamente le va a dar luces a lo que es el trabajo en el Ministerio de Cultura”.

MÁS PESQUISAS

-- El Órgano de Control Institucional (OCI) del Mincul inició la semana pasada una acción de control específico por la contratación de Cisneros.

-- La Comisión de Fiscalización del Congreso decidirá este miércoles si crea un grupo de trabajo para investigar el caso.

